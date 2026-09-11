SVEST O ISTOM NARODU: U Crnoj Gori počelo obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (FOTO)

VAŽNO je da velike nacionalne praznike ne obeležavamo samo u Srbiji, već i zajedno sa našim sunarodnicima van matice. Srpsko jedinstvo je svest da pripadamo istom narodu, da nas povezuju jezik, vera, kultura, istorijsko pamćenje i zajednička odgovornost za budućnost.

Foto: M. S.

Ovo je u Beranama kazao ministar bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević, povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji Udruženja Srba Berana i Andrijevice, čime je počelo obeležavanje ovog praznika u Crnoj Gori.

- Ono znači i da brinemo jedni o drugima, da se međusobno podržavamo i da svaki Srbin, gde god živeo, zna da u Srbiji ima svoju maticu i oslonac. Kada vidimo srpsku trobojku, ne moramo jedni drugima da objašnjavamo šta ona znači. U njoj prepoznajemo svoju istoriju, svoje pretke, svoju kulturu, borbu za slobodu i pripadnost istom narodu - rekao je Milićević.

On je iskazao želju da Srbi u Crnoj Gori budu uspešni, poštovani i ravnopravni građani svoje države, da u njoj grade svoje porodice, razvijaju svoje poslove, školuju svoju decu i sa optimizmom gledaju u budućnost.

Foto: M. S.

- I isto tako želim da slobodno i sa ponosom čuvaju svoj srpski jezik, svoju veru, kulturu, tradiciju i nacionalni identitet. Neka nas naša trobojka ne podseća samo na ono što smo nasledili, već i na ono što smo dužni da ostavimo svojoj deci, narod koji zna ko je, koji čuva svoju slobodu, koji brine o svojima i koji zna da je jedinstvo jedna od njegovih najvećih snaga - poručio je Milićević na svečanosti kojoj su prisustvovali ambasador Srbije u Crnoj Gori Nebojša Rodić, predstavnici Vojske Srbije, predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Crnoj Gori, srpskih udruženja i organizacija u Crnoj Gori.

Nakon svečanosti održan je okrugli sto ''Marko Cemović-diplomatija u službi otadžbine''.

Inače, u Donjem Zaostru kod Berana služen je i parastos i položeno cveće na spomenik Aleksandru Prvom Karađorđeviću.