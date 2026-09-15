BOLESNI EKSPERIMENT U BIH: Lažne sudije se polivale krvlju, lepile perje i skidale pred odbojkašicama

Sportsko nadmetanje se pretvorilo u horor

Foto: AI

Ono što je trebalo da bude običan pripremni odbojkaški turnir za mlade sportistkinje u Zavidovićima, u Bosni i Hercegovini, pretvorilo se u nezapamćen skandal, farsu i pravu traumu zbog koje će pojedine devojčice morati da potraže pomoć psihijatra.

Tokom utakmice između ekipa Banjaluka Volej i sarajevskog ORT-a, publika i igračice, među kojima je bilo dosta maloletnica od 14 do 16 godina, bile su prisiljene da gledaju morbidan performans grupe ljudi iz Norveške koji su se lažno predstavili kao odbojkaške sudije.

Umesto sportskog nadmetanja, usledile su scene kao iz horor filmova. Navodni arbitar iz Norveške je najpre katastrofalno vodio meč, da bi potom inscenirao pad sa sudijske stolice koja je bila vezana lancem.

– Bio je sav krvav, i majica i lice. Skočio sam da mu pomognem, plašeći se da se lanac nije otkačio i da se stvarno povredio. Međutim, nijednog momenta nisam uspeo da mu vidim oči, jer ih je zaklanjao rukom. Sve je ukazivalo na tešku povredu – posvedočio je vidno potreseni predsednik UOK Banjaluka Volej, Draško Madžar.

Prava drama tek je usledila. "Krvavi" Norvežanin je potom počeo da se maže perjem, a šok je doživeo vrhunac kada je izveo egzibicionistički čin – skinuo se pred decom i prisutnom publikom i pokazivao zadnjicu u tangama!

Zbog ovog nezapamćenog incidenta mlade odbojkašice su doživele ogroman stres i napade panike.

– Osećali smo se kao u paralelnom univerzumu. Možete zamisliti kako je bilo devojčicama od 15 godina. Sve smo prijavili policiji u Zavidovićima, ali nećemo stati na tome. Moj prvi predlog je da svi odemo na psihijatrijski pregled da vidimo koliko je ovo uticalo na mentalno zdravlje dece. Konsultovaćemo i advokate – poručio je Madžar.

Trener sarajevskog ORT-a, Armin Bukvić, potvrdio je da je u dvorani vladao čist horor:

– Sve što su rekle kolege iz Banjaluke je tačno. I dalje smo u šoku. Ovo nije bila čak ni neslana šala, ovo je horor za svakog normalnog čoveka.

Jedan od organizatora turnira, nekadašnji sudija Armin Mujkić, tvrdi da je i sam prevaren i da mu je rečeno da u BiH dolazi najpoznatija producentska kuća iz Norveške kako bi snimali prirodne lepote i pravili pozitivnu priču.

– Znao sam da će biti nekakav šou i performans, ali ovakvo nešto ni u snu nisam očekivao. Tražili su razmenu sudija, obećavali novac, sponzorstva, novčane nagrade za sve tri ekipe, čak i da naša deca idu na ekskurzije. Kada smo im u hotelu zapretili policijom, njihov glavni režiser se pravdao da je glumac sve uradio na svoju ruku. Preterali su, i ja ću pravdu tražiti preko suda jer mi je uništen ugled – izjavio je Mujkić.

Ceo slučaj sada se nalazi u rukama nadležnih policijskih i pravosudnih organa, dok sportska javnost u Bosni i Hercegovini traži oštre kazne za aktere ovog skandaloznog i izopačenog "socijalnog eksperimenta".