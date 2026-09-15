STAROVIĆ O APSURDU KONAKOVIĆA: Ne ume da razlikuje "UTC" vreme od onog na zidnom satu, možda ne bi trebalo da drži lekcije o protkolu

NEMANjA Starović, , ministar za evropske integracije u tehničkoj Vladi oglasio se povodom novih izjava Elmedina Konakovića, koje se tiču jučerašnje drame nakon što političko Sarajevo nije dalo premijeru u tehničkoj Vladi Đuri Macutu da preleti do Banjaluke.

Foto Tanjug/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

- Zahtev za prelet podnet je u petak, daleko u okviru roka od 72 sata. Toliko o izgovoru koji se poziva na „proceduru”. A onda sledi vrhunac apsurda. Konaković tvrdi da je avion trebalo da poleti u 15 časova, a da je on za to saznao tek u 15.05. Vreme navedeno u zahtevu bilo je 15:00 UTC. To je „Zulu” vreme – standard u međunarodnom vazduhoplovstvu – što odgovara 17 časova po lokalnom vremenu. Ministar spoljnih poslova koji ne ume da razlikuje UTC vreme od onog na zidnom satu možda ne bi trebalo da drži lekcije o protokolu - naveo je Starović u objavi na Iksu.

Overflight request went in on Friday, well inside the 72-hour rule. So much for the “procedure” excuse. Then comes the punchline. Konaković says the plane was meant to leave at 3 pm and he only heard at 3:05. The time filed was 15:00 UTC. That’s Zulu time. In international aviation. It is 5 pm local. A foreign minister who cannot tell UTC from the clock on his wall should perhaps not lecture anyone about protocol. — Nemanja Starović (@nstarovic) September 15, 2026

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