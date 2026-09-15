STAROVIĆ O APSURDU KONAKOVIĆA: Ne ume da razlikuje "UTC" vreme od onog na zidnom satu, možda ne bi trebalo da drži lekcije o protkolu
NEMANjA Starović, , ministar za evropske integracije u tehničkoj Vladi oglasio se povodom novih izjava Elmedina Konakovića, koje se tiču jučerašnje drame nakon što političko Sarajevo nije dalo premijeru u tehničkoj Vladi Đuri Macutu da preleti do Banjaluke.
- Zahtev za prelet podnet je u petak, daleko u okviru roka od 72 sata. Toliko o izgovoru koji se poziva na „proceduru”. A onda sledi vrhunac apsurda. Konaković tvrdi da je avion trebalo da poleti u 15 časova, a da je on za to saznao tek u 15.05. Vreme navedeno u zahtevu bilo je 15:00 UTC. To je „Zulu” vreme – standard u međunarodnom vazduhoplovstvu – što odgovara 17 časova po lokalnom vremenu. Ministar spoljnih poslova koji ne ume da razlikuje UTC vreme od onog na zidnom satu možda ne bi trebalo da drži lekcije o protokolu - naveo je Starović u objavi na Iksu.
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