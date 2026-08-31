Crna Gora

UŽAS U CRNOJ GORI: Tri tela pronađena na strelištu

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31. 08. 2026. u 18:00

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TELA tri muškarca pronađena su danas na strelištu "Češka zbrojevka", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

УЖАС У ЦРНОЈ ГОРИ: Три тела пронађена на стрелишту

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad je danas oko 17.00 časova obavestio M.J, vlasnik strelišta 'Češka zbrojevka' u Danilovgradu, da je na ovom strelištu zatekao beživotna tela tri muška lica. Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mere i radnje, u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica", saopšteno je iz Uprave policije. Crne Gore.

Dodaje se da će nakon kriminalističke obrade lica mesta, utvrđivanja identiteta lica i mera prvog zahvata, javnost biti blagovremeno obaviještena.

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