UŽAS U CRNOJ GORI: Tri tela pronađena na strelištu
TELA tri muškarca pronađena su danas na strelištu "Češka zbrojevka", saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
"Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad je danas oko 17.00 časova obavestio M.J, vlasnik strelišta 'Češka zbrojevka' u Danilovgradu, da je na ovom strelištu zatekao beživotna tela tri muška lica. Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mere i radnje, u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica", saopšteno je iz Uprave policije. Crne Gore.
Dodaje se da će nakon kriminalističke obrade lica mesta, utvrđivanja identiteta lica i mera prvog zahvata, javnost biti blagovremeno obaviještena.
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