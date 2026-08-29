Crna Gora

BIZARNO: Čovek palio otpad, pa nastradao u požaru koji je sam izazvao

В.Н.

29. 08. 2026. u 08:15

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MUŠKARAC iz Pljevlja (67) navodno je stradao u požaru koji je, prema nezvaničnim informacijama, sam izazvao prilikom paljenja otpada u blizini svoje kuće

БИЗАРНО: Човек палио отпад, па настрадао у пожару који је сам изазвао

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

Prema saznanjima Vijesti iz Uprave policije, pljevaljskoj policiji je u petak oko 13 časova prijavljeno da je jedna osoba stradala.

Uviđaj je obavljen u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju.

Po nalogu tužioca, naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

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