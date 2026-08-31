BOŠNJACIMA SMETA I MRTAV GENERAL! Sramno: Krivične prijave protiv Kneževića i mitropolita Metodija zbog Ratka Mladića
GRUPA pretežno bošnjačkih nevladinih organizacija podnela je Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama krivične prijave protiv Milana Kneževića, poslanika u Skupštini Crne Gore, i mitropolita budimljansko-nikšićkog SPC Metodija, zbog svojih javnih istupa povodom smrti srpskog generala Ratka Mladića.
Poslanik i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević je 27. avgusta, kada je objavljena vest o smrti Ratka Mladića u pritvorskoj bolnici haškog Mehanizma, na platformi Iks objavio fotografiju generala uz poruku:
- Slava je večna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka.
Mitropolit Metodije je, tokom pomena Ratku Mladiću, između ostalog, izjavio da je Mladić „velikan“, „veliki Srbin“, „čovek vredan poštovanja“, te da je narod u njemu prepoznao „svete odlike svetih srpskih ratnika i vitezova“.
Grupa NVO smatra da ovakve izjave zahtevaju ozbiljnu i nepristrasnu pravnu proveru, posebno imajući u vidu da je, kako navode, "Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge zločine protiv čovečnosti i ratne zločine".
- Srebrenica nije pitanje političkog ili nacionalnog tumačenja. Genocid u Srebrenici je pravosnažno utvrđena sudska činjenica. Krivičnim prijavama se ne prejudicira krivica prijavljenih lica. Od tužilaštva se zahtijeva da utvrdi sve činjenice i okolnosti i oceni da li su predmetnim javnim istupima ostvareni elementi krivičnog dela iz člana 370 Krivičnog zakonika Crne Gore - navodi se u saopštenju, prenosi RTV PG.
Saopštenje potpisuju nevladino udruženje Promene, NVO Endelus, Bošnjački kulturni centar Sandžak, NVO Arhitektura Sandžaka i Bošnjačka kulturna zajednica.
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