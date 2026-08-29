Crna Gora

BUKTI U CRNOJ GORI: Požari aktivni u 11 opština, helikopteri u akciji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 08. 2026. u 23:11

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U CRNOJ Gori požari su aktivni u 11 opština, saopštio je večeras crnogorski MUP.

БУКТИ У ЦРНОЈ ГОРИ: Пожари активни у 11 општина, хеликоптери у акцији

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

U saopštenju se navodi da su aktivni požari na području Podgorice ( Momče i Kržanja u Kučima), kao i u opštinama Pljevlja (Vranovina), Danilovgrad (Ponikvice), Kolašin (Crni Vrh i Maganik), Cetinje (Bijele Poljane, Lastva i Ubli Čevski), Nikšić (Bogetići, Bijele Poljane i Krstac), Šavnik (Krnja Jela- Štičje i Bare), Plužine (Pivska planina-Kapavica), Mojkovac (Stub i Stubske poljane) i Bar (Lisinj), prenela je RTCG.

Ističe se da su tokom dana dva aviona "er-traktor" AT-802 ostvarila 30 naleta i izbacila 90 tona vode, dok je avion AN-32P realizovao šest naleta i izbacio 48 tona vode.

-Ukupno su vazduhoplovi MUP-a tokom dana ostvarili 36 naleta i izbacili 138 tona vode iznad požarišta, navodi se u saopštenju.

Napominje se da je vazdušna podrška bila usmerena na gašenje požara na lokalitetima Krstac i Bogetići u opštini Nikšić, Bijele Poljane na Cetinju, Vojnik, Boan i Krnja Jela u opštini Šavnik, kao i Pivska planina u opštini Plužine.

-Podršku u gašenju požara pružila je i Vojska Crne Gore, čiji je helikopter Bell 412 bio angažovan na području opštine Nikšić, na lokacijama Podkupić i Cerovo. Realizovano je osam letova u trajanju od sedam časova, tokom kojih je izbačeno 52 tone vode, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO, TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija

KROZ PROJEKAT „I JEDAN JE MNOGO", TOKOM ŠEST MESECI, EDUKOVANO 660 MLADIH SPORTISTA: Mladi izloženi rizicima – neophodna je edukacija