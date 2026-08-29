BUKTI U CRNOJ GORI: Požari aktivni u 11 opština, helikopteri u akciji
U CRNOJ Gori požari su aktivni u 11 opština, saopštio je večeras crnogorski MUP.
U saopštenju se navodi da su aktivni požari na području Podgorice ( Momče i Kržanja u Kučima), kao i u opštinama Pljevlja (Vranovina), Danilovgrad (Ponikvice), Kolašin (Crni Vrh i Maganik), Cetinje (Bijele Poljane, Lastva i Ubli Čevski), Nikšić (Bogetići, Bijele Poljane i Krstac), Šavnik (Krnja Jela- Štičje i Bare), Plužine (Pivska planina-Kapavica), Mojkovac (Stub i Stubske poljane) i Bar (Lisinj), prenela je RTCG.
Ističe se da su tokom dana dva aviona "er-traktor" AT-802 ostvarila 30 naleta i izbacila 90 tona vode, dok je avion AN-32P realizovao šest naleta i izbacio 48 tona vode.
-Ukupno su vazduhoplovi MUP-a tokom dana ostvarili 36 naleta i izbacili 138 tona vode iznad požarišta, navodi se u saopštenju.
Napominje se da je vazdušna podrška bila usmerena na gašenje požara na lokalitetima Krstac i Bogetići u opštini Nikšić, Bijele Poljane na Cetinju, Vojnik, Boan i Krnja Jela u opštini Šavnik, kao i Pivska planina u opštini Plužine.
-Podršku u gašenju požara pružila je i Vojska Crne Gore, čiji je helikopter Bell 412 bio angažovan na području opštine Nikšić, na lokacijama Podkupić i Cerovo. Realizovano je osam letova u trajanju od sedam časova, tokom kojih je izbačeno 52 tone vode, navodi se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
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