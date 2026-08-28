U IGORA 28 METAKA: Postupak u Podgorici protiv osumnjičenih za napad na Krstovića u Zeti
Specijalno državno tužilaštv pokrenulo je krivični postupak protiv više osoba okrivljenih za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo u pokušaju i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
Kako je saopšteno iz SDT-a Radosav Stanišić i njegov brat Saša Stanišić se sumnjiče da su pokušali u januaru 2020. godine da ubiju Igora Krstovića po nalogu Radoja Živkovića Žutog i Milana Vujotića. SDT je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv Živkovića i Vujotića za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo putem podstrekavanja, Radosava Stanišića i Saše Stanišića, za krivična dela stvaranje kriminalne organizcije i teško ubistvo u pokušaju, a protiv Raška i Radmile Džankić i M.Č. za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.
- Predmet istrage je delovanje kriminlne organizacije koju su orgnizovali okrivljeni R.Ž. i M.V.čiji pripadnici su postali okrivljeni R.S. i S.S. optuženi V.S. i D.B. i pokojni S.K. u 2019. i 2020.godini, sa ciljem lišenja života oštećenog I.K. pripadnika suprostavljene kriminalne organizacije, iz bezobzirne osvete i koristoljublja, na kojeg je 28. januara 2020. godine, u Zeti, ispaljeno najmanje 28 projektila koji su mu naneli teške i po život opasne telesne povrede, ali je smrt oštećenog sprečena lekarskom intervencijom - saopšteno je iz SDT, dodajući da su okrivljeni Raško i Radmila Džankić i M.Č. pružali pomoć pojedinim pripadnicima kriminalne organizacije, nakon izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju, krijući ih u svom domaćinstvu, odnosno prebacujući ih van graničnog prelaza iz Crne Gore u susednu državu.
Tužilaštvo je predložilo sudiji za istrgu Višeg suda u Podgorici da okrivljenima R.S., S.S., R.Dž. i R.Dž. odredi pritvor, dok je M.V. od ranije u bekstvu, a R.Ž. izdržava dugotrajnu kaznu zatvora u inostranstvu, dok je M.Č. u pritvoru u Spužu povodom drugog krivičnog postupka.
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