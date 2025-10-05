ZA ZDRAV DEČIJI OSMEH: Više od milion evra ulaganje u nove školske stomatološke ambulante

Projekat otvaranja školskih stomatoloških ambulanti kojim će se unaprediti prevencija i oralno zdravlje dece realizuju u saradnji ministarstva zdravlja i javnih radova. Raspisan je tender za nabavku opreme vredan 1,12 miliona evra.

Foto: RT HN

Inicijativa za obnovu i opremanje školskih stomatoloških ambulanti važan je korak ka vraćanju sistemske preventive u školama.Predviđena je nabavka savremene opreme za školske ordinacije, u skladu sa najvišim zdravstvenim standardima, što će omogućiti bolju dostupnost usluga i rano otkrivanje problema u oblasti oralnog zdravlja kod dece, navodeno je u saopštenju ministarstva.

Projekat potvrđuje posvećenost Ministarstva zdravlja očuvanju zdravlja najmlađih i razvoju zdravstvene infrastrukture, kao jednog od ključnih prioriteta javnog zdravlja. Rano otkrivanje zubnih oboljenja ne samo što poboljšava zdravlje dece, već smanjuje buduće troškove lečenja i jača svest o značaju redovne stomatološke nege. Ovakvi projekti pokazuju da se ulaganje u prevenciju najviše isplati – jer zdrava deca znače i zdravu zajednicu.