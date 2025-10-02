Crna Gora

VEĆINA U BJELOPOLJSKOM PARLAMENTU ISKAZUJE SVOJU UMNU ZAOSTALOST: Crnogorski šovinistički ološ oduzima nagradu Radovanu Karadžiću

NAGRADA „Risto Ratković“ prvom predsedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću biće oduzeta večeras na sednici bjelopoljskog parlemanta zakazanoj u 19 časova.

To proističe iz Zaključka Skupštine opštine Bijelo Polje, koji je prema saznanjima „Vijesti“, finalno dogovoren.

Na osnovu člana 41 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, člana 50 Statuta opštine Bijelo Polje, dostavljamo Vam Predlog Zaključka kojim se prihvata Inicijativa za oduzimanje nagrade ‘Risto Ratković’ Radovanu Karadžiću, na dalji postupak i odlučivanje - navodi se u zaključku.

Beranski policajci postupili su juče po odluci suda da oduzmu spomenik četničkom vojvodi Pavlu Đurišiću iz manastira Đurđevi stupovi, ali ga nisu našli u delu prostorija u manastirskom kompleksu koji su pretražili, saznaju „Vijesti“.

