CRNOGORSKA MINISTARKA TEŠKO POVREĐENA: Simonida Kordić hitno prebačena u bolncu
MINISTARKA turizma Crne Gore Simonida Kordić teško je povređena u udesu koji se u 14,45 časova dogodio na magistralnom putu od mesta Dragalj na Grahovu ka Risnu, saopšteno je iz Uprave policije, prenele su Vijesti.
Kordić je, dodaje se, bila saputnica u vozilu Ministarstva turizma kojim je upravljao vozač tog Ministarstva. Osim Kordić, još jedna osoba ženskog pola S.Č, koja se nalazila u drugom vozilu, je zadobila povrede u saobraćajnoj nezgodi.
Kordić je smeštena u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru. Lice S.Č, je zadobilo lakše telesne povrede i smešteno je u Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu.
Kordićeva se nalazila na mestu suvozača u službenom "mercedesu". Službeni automobil sudario se sa još dva vozila na putnom pravcu, posle tunela, na pravini puta u mestu Dragalj.
(Vjesti)
EKSKLUZIVNO - GENERAL PONOVO U SVOJOJ SRBIJI: Nebojša Pavković sleteo u Beograd (FOTO)
GENERAL Nebojša Pavković sleteo je u Srbiju.
28. 09. 2025. u 17:53
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
LjUTILA SE: Bora i Brega pijani napisali pesmu, posvetili je PEVAČICI - dugo nije pričala sa Goranom
U VREME stare Jugoslavije, tačnije osamdesetih godina prošlog veka, vladao je popriličan rivalitet između dve najpopularnije grupe - "Bijelog dugmeta" i "Riblje čorbe".
28. 09. 2025. u 08:33
Komentari (0)