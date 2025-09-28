CRNOGORSKA MINISTARKA TEŠKO POVREĐENA: Simonida Kordić hitno prebačena u bolncu

MINISTARKA turizma Crne Gore Simonida Kordić teško je povređena u udesu koji se u 14,45 časova dogodio na magistralnom putu od mesta Dragalj na Grahovu ka Risnu, saopšteno je iz Uprave policije, prenele su Vijesti.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kordić je, dodaje se, bila saputnica u vozilu Ministarstva turizma kojim je upravljao vozač tog Ministarstva. Osim Kordić, još jedna osoba ženskog pola S.Č, koja se nalazila u drugom vozilu, je zadobila povrede u saobraćajnoj nezgodi.

Kordić je smeštena u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru. Lice S.Č, je zadobilo lakše telesne povrede i smešteno je u Specijalnoj bolnici "Vaso Ćuković" u Risnu.

Kordićeva se nalazila na mestu suvozača u službenom "mercedesu". Službeni automobil sudario se sa još dva vozila na putnom pravcu, posle tunela, na pravini puta u mestu Dragalj.

(Vjesti)