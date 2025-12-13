FIKS DANA: Trijumf PSŽ-a na gostovanju fenjerašu se ne dovodi u pitanje

OČEKUJEMO novo dominantno izdanje najjačeg tima Francuske kojeg će večeras na "Sen Simforijenu" ugostiti Mec (19.00).

PSŽ je u poslednje vreme upalio motore u domaćem prvenstvu, nije imao najbolji start, ali sada igra dobro, pobedio je na četiri od poslednjih pet utakmica i sve je bliži preuzimanju prvog mesta.

Svoj kvalitet pokazao je proteklog vikenda protiv Rena koji je u dobroj formi posetio "Park prinčeva" na kojem se nije dobro proveo i primio čak pet golova (5:0).

Jasno je svima da su Parižani najjači tim u ligi, zato i redovno osvajaju Ligu 1, ali nakon 15 odigranih kol zauzimaju drugo mesto na tabeli i gledaju u leđa vodećem Lansu koji im beži jedan bod, tako da bi se trijumfom na večerašnjem susretu "sveci" bar na kratko vratili na vodeću poziciju.

Protivnik im je Mec koji je zacementiran za dno tabele, domaćin je početkom novembra vezao dve pobede i najavio bolje dane, ali je od tada doživeo tri uzastopna poraza i veliki je autsajder protiv PSŽ-a na svom terenu.

Akutelni šampioni su na 15 mečeva do sada postigli 32 gola, preko dva u proseku, tako da uz fiks koji se ne bi smeo dovoditi u pitanje dodajemo i veliki broj pogodaka.

