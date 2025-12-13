Svet

"SITUACIJA JE TEŠKA, NEPRIJATELJ POVEĆAVA PRITISAK" Hitno se oglasio Sirski: Rusi prebacuju dodatne rezerve oko Pokrovska i Mirnograda (VIDEO

В.Н.

13. 12. 2025. u 10:26

RUSKE trupe prebacuju dodatne rezerve u Pokrovsko-Mirnogradsku aglomeraciju, izjavio je,glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, general Aleksandar Sirski.

СИТУАЦИЈА ЈЕ ТЕШКА, НЕПРИЈАТЕЉ ПОВЕЋАВА ПРИТИСАК Хитно се огласио Сирски: Руси пребацују додатне резерве око Покровска и Мирнограда (ВИДЕО

Foto: Fejsbuk printskrin/Golovne upravlіnnя rozvіdki Mіnіsterstva oboroni Ukraїni

Napomenuo da je posetio vojne komandne organe koji nastavljaju operaciju u tom pravcu.

"Situacija ostaje teška. Neprijatelj pokušava da poveća pritisak na naše odbrambene položaje, prebacuje dodatne rezerve ovde", naglasio je Sirski.

Obaveštajne službe otkrivaju snimke borbenih operacija u sektoru Pokrovsk

Obaveštajna služba Ministarstva odbrane Ukrajine objavila je snimak specijalnih snaga koje upadaju i čiste delove linije fronta u sektoru Pokrovsk.
Prema Ukrinformu, DIU je objavio video na Fejsbuku .

„Napad na zgradu koju su okupirali ruski osvajači, čišćenje rovova, obaranje neprijateljskog drona, precizan rad operatera FPV-a i medicinska pomoć ranjenicima — ekskluzivni snimci borbenih dejstava vojnika 6. odreda za specijalne operacije u sastavu specijalne jedinice Timur Obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine“, navodi se u objavi.

Video prikazuje snimak operacije sprovedene u novembru 2025. godine na frontovom sektoru Pokrovska, u kojoj su učestvovale specijalne snage Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine.

Kao rezultat juriša i čišćenja određenih delova fronta, poboljšan je taktički položaj Ukrajinskih snaga bezbednosti i odbrane koje su branile aglomeraciju Pokrovsk-Mirnograd.

(Ukrinform)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PREPLAKALA SAM CELU NOĆ: Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - Sve smo pretražili, prevrnuli... (VIDEO)

"PREPLAKALA SAM CELU NOĆ": Karleuša u panici zbog privatnih snimaka i slika - "Sve smo pretražili, prevrnuli..." (VIDEO)