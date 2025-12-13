RUSKE trupe prebacuju dodatne rezerve u Pokrovsko-Mirnogradsku aglomeraciju, izjavio je,glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine, general Aleksandar Sirski.

Foto: Fejsbuk printskrin/Golovne upravlіnnя rozvіdki Mіnіsterstva oboroni Ukraїni

Napomenuo da je posetio vojne komandne organe koji nastavljaju operaciju u tom pravcu.

"Situacija ostaje teška. Neprijatelj pokušava da poveća pritisak na naše odbrambene položaje, prebacuje dodatne rezerve ovde", naglasio je Sirski.

Obaveštajne službe otkrivaju snimke borbenih operacija u sektoru Pokrovsk

Obaveštajna služba Ministarstva odbrane Ukrajine objavila je snimak specijalnih snaga koje upadaju i čiste delove linije fronta u sektoru Pokrovsk.

Prema Ukrinformu, DIU je objavio video na Fejsbuku .

„Napad na zgradu koju su okupirali ruski osvajači, čišćenje rovova, obaranje neprijateljskog drona, precizan rad operatera FPV-a i medicinska pomoć ranjenicima — ekskluzivni snimci borbenih dejstava vojnika 6. odreda za specijalne operacije u sastavu specijalne jedinice Timur Obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine“, navodi se u objavi.

Video prikazuje snimak operacije sprovedene u novembru 2025. godine na frontovom sektoru Pokrovska, u kojoj su učestvovale specijalne snage Odbrambene obaveštajne službe Ukrajine.

Kao rezultat juriša i čišćenja određenih delova fronta, poboljšan je taktički položaj Ukrajinskih snaga bezbednosti i odbrane koje su branile aglomeraciju Pokrovsk-Mirnograd.

(Ukrinform)