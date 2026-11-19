DOM se ne bira samo po adresi i pogledu sa prozora. Bira se i po tome kako se u njemu živi: koliko je prijatno kada zahladni, koliko lako pronađemo svoju idealnu temperaturu i koliko energije za to trošimo.

Foto: Delta Land

Delta Land, moderna beogradska klasika, povezuje pažljivo odabrane materijale i savremene sisteme sa onim što je budućim stanarima najvažnije: udobnošću, mirom i racionalnijom potrošnjom.

Kako se ostvaruje ušteda?

Poruka o uštedi energije do 40% oslanja se na zajedničko delovanje više rešenja: prozore koji smanjuju gubitak toplote, toplotne pumpe koje efikasno koriste energiju okruženja i pametno upravljanje koje pomaže da se energija ne troši nepotrebno. Umesto jednog izdvojenog uređaja, važan je način na koji ceo sistem radi zajedno. Stvarna ušteda zavisi od uslova korišćenja, podešene temperature i navika stanara.

Toplota ostaje tamo gde treba

Aluminijumski prozori sa troslojnim staklom i profilima sa termo prekidom doprinose boljoj toplotnoj zaštiti. Termo prekid je izolaciona barijera u profilu koja smanjuje prenos toplote između unutrašnjosti i spoljašnjeg prostora. Za stanare to znači manje gubitaka toplote zimi i prijatniji boravak uz manju potrebu za dogrevanjem.

Foto: Delta Land

Energija iz okruženja, komfor u stanu

Delta Land predviđa toplotne pumpe zemlja–voda i vazduh–voda. One preuzimaju toplotu iz zemlje, odnosno spoljašnjeg vazduha, i uz pomoć električne energije prenose je u sistem grejanja. Tako se raspoloživa energija okruženja koristi za efikasnije zagrevanje doma.

Podno grejanje donosi ravnomerno raspoređenu toplotu i prijatan osećaj pri svakom koraku, uz upravljanje preko smart home sistema. Za grejanje i hlađenje predviđen je i četvorocevni kanalski fan coil sistem. Njegova prednost je mogućnost istovremenog grejanja i hlađenja u različitim prostorima, u skladu sa potrebama, posebno kada prelazni periodi donesu hladna jutra i topla popodneva.

Foto: Delta Land

Pametan dom prati vaš ritam

Smart home sistem omogućava upravljanje grejanjem, hlađenjem, rasvetom i ventilacijom. Temperatura i rad sistema mogu da se prilagode svakodnevnim potrebama, umesto da se prostor nepotrebno pregreva ili hladi. Više kontrole znači i više mogućnosti za racionalnu potrošnju. Dodatnoj sigurnosti doprinosi i detekcija poplave u kuhinji.

Foto: Delta Land

Mir je takođe standard

Kvalitet doma ne meri se samo temperaturom. Višeslojni zidovi sa mineralnom vunom i plivajuća košuljica ispod svih podova doprinose zvučnoj izolaciji. Dok zidovi ublažavaju prenošenje zvuka, ovakva podna konstrukcija smanjuje prenos udarne buke, poput koraka. Jer prijatan dom treba da sačuva i toplinu porodičnih trenutaka i mir kada nam je potreban.

U Delta Landu standardi gradnje nisu samo tehničke stavke. Oni su deo svakodnevice: toplog poda pod nogama, temperature po vašoj meri i energije koja se koristi promišljenije.

Delta Land. Moderna beogradska klasika.