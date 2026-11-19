VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Veliki deo Barajeva sutra bez vode
ZBOG PLANIRANIH radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema, u petak, 20. novembra, doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima opštine Barajevo.
Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode će od 9 do 15 časova biti potrošači u naseljima Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica i Dražanovac.
Prekid će obuhvatiti i potrošače u Lipovičkom putu, ulicama Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj, kao i okolnim ulicama.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.
Iz Vodovoda apeluju na potrošače da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.
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