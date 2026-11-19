ZBOG PLANIRANIH radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema, u petak, 20. novembra, doći će do privremenog prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima opštine Barajevo.

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Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode će od 9 do 15 časova biti potrošači u naseljima Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica i Dražanovac.

Prekid će obuhvatiti i potrošače u Lipovičkom putu, ulicama Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj, kao i okolnim ulicama.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđene auto-cisterne.

Iz Vodovoda apeluju na potrošače da na vreme pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.