RADOVI NA MREŽI: Četiri beogradske opštine danas bez struje
ZBOG planiranih radova na mreži, potrošači u pojedinim delovima beogradskih opština Vračar, Zemun, Obrenovac i Lazarevac danas će privremeno ostati bez električne energije.
Vračar (08.30 - 14.00):
- Niška 1–9
- Sinđelićeva 10–12, 1–5F/8.
Zemun (08.30 - 13.30):
- Atanasija Pulje 59
- Cvijićeva 12, 16
- Geteova 44A–52a, 49–79
- Jakšićeva 2–10, 1–21
- Krajiška 30, 34–40, 46–46, 49–53A, 57–59C
- Makedonska 2–6, 1–11
- Metohijska 2–4
- Partizanska 4–10, 1–7
- Slovenska 2–46, 5–7, 13, 17–27, 31–33
- Solunska 2–4, 8A, 1–5
- Železnička kolonija 2–28, 1–27
- Plavi horizonti - Milana Rešetara 5–11.
Obrenovac (08.30 - 11.30):
- naselje Rvati - Kralja Milana 16J.
Lazarevac (09.00 - 12.00):
- naselje Šopić - Janka Stajčića 53–113, 132–152 (zaseok Krivaja 1)
Lazarevac (09.00 - 15.00):
- Ljig - Kadina Luka (zaseok Ćirjanići).
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