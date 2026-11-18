BEZ VODE: U petak deo potrošača opštine Barajevo neće imati vode zbog planiranih radova
ZBOG planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u petak, 20. novembra u periodu od 9.00 do 15.00 sati, bez vode će ostati potrošači u pojednim delovima ove opštine.
Bez vode će ostati potrošači u naseljima Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Dražanovac, kao i u ulicama Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj i okolnim.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
(Tanjug)
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