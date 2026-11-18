ZBOG planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Barajevo, u petak, 20. novembra u periodu od 9.00 do 15.00 sati, bez vode će ostati potrošači u pojednim delovima ove opštine.

Foto: Novosti

Bez vode će ostati potrošači u naseljima Nenadovac, Glumčevo brdo, Stara Lipovica, Dražanovac, kao i u ulicama Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj i okolnim.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

(Tanjug)

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