BEOGRAD je juče zahvatilo jako nevreme sa obilnom kišom kakva dugo nije pala a beogradske ulice ubrzo su bile pod vodom.

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Ulicama su doslovno tekle bujice, a stepenicama u podzemnim prolazima pravi vodopadi.

U nižim delovima Beograda, poput Savske ulice ispod Palate pravde, stvorilo se pravo jezero, a na desetine vozila stalo je usred vožnje zbog ogromne količine vode koja je dosezala i do polovine vrata automobila.

Palo je neverovatnih 52 litra kiše po kvadratnom metru iako je bilo najavljeno oko 30.

Društvene mreže i jutros su preplavljene jučerašnjim i noćašnjim snimcima iz Beograda. Nevreme je pratila jaka grmljavina sa munjama, preneo je Kurir.

Podsećamo, nakon neuobičajeno toplog perioda koji je doneo temperature nalik prolećnim, vreme u Srbiji ulazi u znatno nestabilniju fazu.

Naredne dane obeležiće česta kiša i postepeni pad žive u termometru, pa će se maksimalne dnevne vrednosti tokom vikenda u glavnom gradu spustiti na 11 do 12 stepeni.

Ipak, pravi zimski scenario i mogućnost snežnih padavina u prestonici očekuju se u prvoj dekadi decembra, dok će planinski vrhovi zabeleti znatno ranije.

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