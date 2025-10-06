RAZVIJANJE VOKALNE TEHNIKE: Radionice u Šestoj beogradskoj gimnaziji
U OKVIRU tradicionalnog festivala kulture pod nazivom "Zvezdarijada", opština Zvezdara organizuje besplatne muzičke radionice za mlade od 15 do 30 godina. Program će se održavati od 7. oktobra, svakog utorka od 18.00 u prostorijama Šeste beogradske gimnazije.
- Besplatni časovi pevanja osmišljeni su tako da učesnicima pruže priliku da razvijaju vokalnu tehniku, pravilno disanje i impostaciju glasa, da prevaziđu tremu i oslobode se pred javnim nastupom. Poseban značaj daje se druženju i međusobnoj podršci, jer muzika povezuje, inspiriše i stvara nova prijateljstva - kažu u opštini Zvezdara.
Svi zainteresovani sugrađani se mogu prijaviti na broj 060 310 1234 ili putem mejla jimny.belgrade@gmail.com.
OVAJ ČOVEK IZ MUP-A DAVAO LAŽNE INFORMACIJE O ZVUČNOM TOPU: Vučić otkrio kako je u poslednji čas sprečen državni udar 15. marta
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć gostujući u emisiji "Hit Tvit" da u poslednjih 11 meseci nije isključivo problem bio u novcu spolja ili iznutra, već u tome što su sve naše vrednosti napadnute, ali i sve državne institucije koje su, kako je istakao, razorene.
06. 10. 2025. u 09:46
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VELjKOVA OBJAVA O RAZVODU: Najveći udarac za dete
VELjKO i Bogdana Ražnatović godinama su u skladnom braku u kom su dobili tri sina, a sada je on objavio snimak u kom se govori o razvodu.
05. 10. 2025. u 17:34
Komentari (0)