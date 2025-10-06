RAZVIJANJE VOKALNE TEHNIKE: Radionice u Šestoj beogradskoj gimnaziji

U OKVIRU tradicionalnog festivala kulture pod nazivom "Zvezdarijada", opština Zvezdara organizuje besplatne muzičke radionice za mlade od 15 do 30 godina. Program će se održavati od 7. oktobra, svakog utorka od 18.00 u prostorijama Šeste beogradske gimnazije.

Foto P. Milošević

- Besplatni časovi pevanja osmišljeni su tako da učesnicima pruže priliku da razvijaju vokalnu tehniku, pravilno disanje i impostaciju glasa, da prevaziđu tremu i oslobode se pred javnim nastupom. Poseban značaj daje se druženju i međusobnoj podršci, jer muzika povezuje, inspiriše i stvara nova prijateljstva - kažu u opštini Zvezdara.

Svi zainteresovani sugrađani se mogu prijaviti na broj 060 310 1234 ili putem mejla jimny.belgrade@gmail.com.