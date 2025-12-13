DANI ERMITAŽA U SRBIJI: Međunarodni kulturni projekat - Simbol jedinstva srpskog i ruskog naroda

DANI Ermitaža u Srbiji, grandiozni međunarodni kulturni projekat, koji zajedno realizuju kompanija „Gasprom njeft” i Ermitaž, uz podršku Ministarstva kulture Srbije, počeli su novembra ove godine, a trajaće do kraja januara 2026.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Dani Ermitaža predstavljaju veliki međunarodni projekat koji obuhvata izložbene, koncertne i naučno-obrazovne programe, kao i projekcije istorijskih filmova.

Projekat je pokrenula kompanija „Gasprom njeft”, jedan od najvećih investitora u srpsku privredu. Sporazum o saradnji, koji predviđa razvoj projekata ruskog muzeja na teritoriji Srbije, „Gasprom njeft” i Ermitaž su potpisali u januaru 2023. godine. Već u oktobru iste godine održani su prvi Dani Ermitaža u Srbiji, simbol jedinstva srpskog i ruskog naroda.

Odluka da se ponovo održe Dani Ermitaža u Srbiji bila je doneta na osnovu izuzetno velikog uspeha prve manifestacije. Godine 2023. Ermitaž i Narodni muzej Srbije su bili organizovali dve velike izložbe: „Nevidljiva umetnost” i „Carski porcelan”. Na glavnoj sceni Srbije - u Narodnom pozorištu u Beogradu, sa velikim uspehom su bile održane gala predstave Sanktpeterburškog baletskog pozorišta „Leonid Jakobson”, kao i koncert narodnog umetnika Rusije Vasilija Gerela. Partner projekta „Prijatelji Sankt Peterburga” doveo je u Beograd svoje najbolje volontere i organizovao srpske premijere ruskih istorijskih filmova.

Foto Z. Jovanović

Ove godine projekat počeo u novembru

Dana 17. novembra 2025. godine u Ruskom domu u Beogradu otvoreni su drugi Dani Ermitaža u Srbiji, u organizaciji Ermitaža i kompanije „Gasprom njeft”. Na zvaničnom otvaranju učestvovali su Svetlana Adaksina, glavni kustos Ermitaža, Aleksandr Dibalj, načelnik Departmana za komunikacije kompanije „Gasprom njeft” i Nikola Selaković, ministar kulture Republike Srbije.

Bogat program Dana Ermitaža u Srbiji

U okviru projekta, mogao se pogledati film "Katarina Velika" (20. novembar i 1. decembar), film "Petar Veliki: Poslednji car i prvi imperator" (27. novembar), film "Imperatorke" (4.decembar), film "Ruski kovčeg" (12. decembar). Bila je moguća i poseta radionici "Izrada ukrasa od tafta (18-21. novembar), izložba "Imperatorke: kostimi iz filmova" (18.novembar - 4.decembar), kao i predavanje "Naučno-prosvetiteljski program od naučnika saradnika Ermitaža (19-21. novembar).

U januaru (do 30. januara) se može pogledati izložba "Petar Veliki i Srbija" u Ruskom domu, a do 31. januara izložba "Tragovi svetlosti: Srbi u ogledalu Ermitaža" u Narodnom muzeju Srbije.

Foto: Printscreen

Centralna izložba „Petar Veliki i Srbija”

Centralna izložba „Petar Veliki i Srbija” posvećena je ličnosti prvog ruskog imperatora i njegovim odnosima sa srpskim narodom. Posebna pažnja je posvećena poznatim srpskim saborcima Petra Velikog čija su imena ušla u istoriju obeju zemalja: diplomati Savi Vladislaviću Raguzinskom, admiralu Matiji Zmajeviću, vojskovođi Mihajlu Miloradoviću, kao i Patrijarhu srpskom Arseniju III Čarnojeviću.

Posetioci izložbe će se naći u neobičnom prostoru koji predstavlja kombinaciju klasične muzejske postavke i savremenog multimedijalnog šoua. Specijalno za ovaj projekat izgrađen je starinski brod u prirodnoj veličini, kao aluzija na veliku strast Petra Velikog - more, i simbol mlade ruske imperije koju je stvorio car-reformator. Među eksponatima izložbe mogu se videti istorijski predmeti i dokumenti, liturgijski pribor i knjige, gravure i oružje iz mnogih srpskih muzeja i manastira. Izložba je otvorena od 18. novembra 2025. godine do 30. januara 2026, u Ruskom domu u Beogradu, gde će publika takođe biti u prilici da nešto više sazna o Petru Velikom i istoriji Rusije i na predavanjima naučnih saradnika Ermitaža.

Foto: Printscreen

O Ermitažu Državni muzej Ermitaž se nalazi u Sankt Peterburgu (Rusija) i predstavlja muzejski kompleks svetskog značaja, jedan od najpoznatijih umetničkih i kulturno-istorijskih muzeja. Ermitaž čuva više od tri miliona spomenika kulture različitih epoha i naroda: od najdrevnijih vremena do danas, od antičke kulture i Starog istoka do Zapadne Evrope i Rusije. To su slike, grafike, skulpture, monete i medalje, kao i arheološki materijal. Ovakav vremenski i geografski opseg čini Ermitaž ne samo jednim od najvećih muzeja na svetu već i mulitidisciplinarnim muzejom koji može da ispriča o mnogim kulturama i njihovim međusobnim odnosima. Glavni pravci delatnosti Ermitaža su: naučni i restauratorski radovi na materijalu muzejskih zbirki, održavanje izložbi i konferencija, izdavanje knjiga i kataloga, arheološka istraživanja, edukativni i inkluzivni projekti. Eksponati iz zbirke Ermitaža izloženi su u više od 500 sala ukupne površine od oko 100 hiljada kvadratnih metara. Milioni posetilaca svake godine dolaze u muzej kako bi videli raskošne enterijere Zimskog dvorca, remek-dela Rafaela, Đorđonea, Ticijana, Rubensa, Leonarda da Vinčija, Rembranta, Velaskeza, slikara impresionista i drugih velikih majstora.

Foto: Novosti