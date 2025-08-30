Beograd

SUTRA ISKLJUČENJE STRUJE U BEOGRADU: Ova opština je na spisku

В.Н.

30. 08. 2025. u 20:41

ZBOG radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su u nedelju 30. avgusta privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.

СУТРА ИСКЉУЧЕЊЕ СТРУЈЕ У БЕОГРАДУ: Ова општина је на списку

Od sledećeg meseca skuplji kilovati, Foto PR EPS

Stanari Voždovca u nedelju neće imati električnu energiju, saopštila je Elektrodistribucija Srbije :

Voždovac 16:00 - 19:00 KUMODRAŠKA: BB,251A,

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

BONUS VIDEO - "Građani oduševljeni! Cene osnovnih namirnica OD PONEDELjKA niže!"

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SREĐENA POSLE 65 GODINA: Završena kompletna rekonstrukcija Osnovne škole Oslobodioci Beograda
Beograd

0 1

SREĐENA POSLE 65 GODINA: Završena kompletna rekonstrukcija Osnovne škole "Oslobodioci Beograda"

POSLE godinu dana sveobuhvatne rekonstrukcije, učenici Osnovne škole "Oslobodioci Beograda" ponovo će sesti u klupe - ali u potpuno novom, modernom i bezbednom okruženju. Ovo je prva rekonstrukcija od osnivanja škole, koja će u oktobru proslaviti 65. rođendan. Radovi su obuhvatili celu zgradu - od temelja do krova. Urađena je statička sanacija postavljanjem potpornih stubova, zamenjena kompletna stolarija, obnovljena infrastruktura (struja, grejanje, vodovod), sređeni su kabineti, učionice i školsko dvorište, ugrađen lift.

30. 08. 2025. u 13:54

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne