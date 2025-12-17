Beograd

JEDAN DEO BEOGRADA BEZ VODE: Nestanak će trajati skoro 10 sati, evo i gde

Ana Đokić

17. 12. 2025. u 07:55

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 17. decembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, doći će do nestanka vode.

Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:

  • Vitezova Karađorđeve zvezde (od Milana Rakića do Jovanke Radaković),
  • Murmanskoj,
  • Dušana Radovića,
  • Dragoljuba Ristića,
  • Predraga Vasića i
  • Ulici Ćurtovo brdo.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.

Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

