JEDAN DEO BEOGRADA BEZ VODE: Nestanak će trajati skoro 10 sati, evo i gde
ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 17. decembra 2025. godine, od 08.30 do 18.00 sati, doći će do nestanka vode.
Bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
- Vitezova Karađorđeve zvezde (od Milana Rakića do Jovanke Radaković),
- Murmanskoj,
- Dušana Radovića,
- Dragoljuba Ristića,
- Predraga Vasića i
- Ulici Ćurtovo brdo.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su autocisterne.
Molimo potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
