Beograd

UVEDENA NOVA LINIJA: Izmene na mreži javnog gradskog prevoza

Branka Borisavljević

16. 12. 2025. u 15:22

PRVA, u nizu promena na mreži javnog prevoza koje su najavljene do kraja godine, počela je dana uvođenjem nove autobuske linije 80, koja će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – IKEA / TC „Ava šoping park“.

УВЕДЕНА НОВА ЛИНИЈА: Измене на мрежи јавног градског превоза

Foto D. Milovanović

U Sekrtarijatu za javni prevoz navode da je, tokom radova na proširenju i uređenju ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića, došlo  do privremenih izmena trasa linija 49 i 94.

- Ove izmene su ukazale na značaj direktne veze između Bulevara vojvode Mišića i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, što je rezultiralo većim brojem zahteva građana sa područja Voždovca i Čukarice da se navedena relacija zadrži i nakon završetka radova - kažu u sekretarijatu. -Uspostavljanjem nove linije - 80, obezbeđuje se trajna veza na ovoj relaciji, čime se unapređuje funkcionalnost mreže javnog prevoza i odgovara na iskazane potrebe korisnika.

Puštanjem u rad linije broj  80, saobraćaj prestaje sa radom linija 56L, od Čukaričke padine do  Zelenog venca. Na novoj liniji će saobraćati  šest autobusa, u intervalu nailaska od 25 minuta, a red vožnje biće maksimalno usklađen sa polascima linije  70 sa terminusa IKEA, radi bolje povezanosti i pouzdanosti sistema javnog prevoza.





