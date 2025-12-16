UVEDENA NOVA LINIJA: Izmene na mreži javnog gradskog prevoza

PRVA, u nizu promena na mreži javnog prevoza koje su najavljene do kraja godine, počela je dana uvođenjem nove autobuske linije 80, koja će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Savski venac – Voždovac – IKEA / TC „Ava šoping park“.

Foto D. Milovanović

U Sekrtarijatu za javni prevoz navode da je, tokom radova na proširenju i uređenju ulice Teodora Drajzera i Bulevara vojvode Mišića, došlo do privremenih izmena trasa linija 49 i 94.

- Ove izmene su ukazale na značaj direktne veze između Bulevara vojvode Mišića i Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića, što je rezultiralo većim brojem zahteva građana sa područja Voždovca i Čukarice da se navedena relacija zadrži i nakon završetka radova - kažu u sekretarijatu. -Uspostavljanjem nove linije - 80, obezbeđuje se trajna veza na ovoj relaciji, čime se unapređuje funkcionalnost mreže javnog prevoza i odgovara na iskazane potrebe korisnika.

Puštanjem u rad linije broj 80, saobraćaj prestaje sa radom linija 56L, od Čukaričke padine do Zelenog venca. Na novoj liniji će saobraćati šest autobusa, u intervalu nailaska od 25 minuta, a red vožnje biće maksimalno usklađen sa polascima linije 70 sa terminusa IKEA, radi bolje povezanosti i pouzdanosti sistema javnog prevoza.