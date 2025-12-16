Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 16. decembar
PORED redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u utorak, 16. decembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:
Pogon Stari grad
Čišćenje platoa Sremska i Prizrenska (ukupna dnevna površina 3.096 m²);
Pogon Palilula
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Jabučki rit, Glogonjski rit;
Pogon Voždovac
Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja;
Pogon Novi Beograd
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Bulevar Milutina Milankovića, Savski nasip, Jurija Gagarina, Zemunski put, Brodarska, Staro sajmište ispod Gazele, Sadika Ramiza.
Pogon Zemun
Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Miće Radakovića, Dragana Rakića;
JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.
