Obaveštenje o vanrednim aktivnostima JKP „Gradska čistoća“ za 16. decembar

16. 12. 2025. u 10:00

PORED redovnih poslova na održavanju javnih površina, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ će u utorak, 16. decembra 2025. godine, sprovesti i vanredne aktivnosti na sledećim lokacijama:

Обавештење о ванредним активностима ЈКП „Градска чистоћа“ за 16. децембар

Foto: Beoinfo

Pogon Stari grad

Čišćenje platoa Sremska i Prizrenska (ukupna dnevna površina 3.096 m²);

Pogon Palilula

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Jabučki rit, Glogonjski rit;

Pogon Voždovac

Vanredne aktivnosti na uklanjanju šuta, kabastog otpada i granja;

Pogon Novi Beograd

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Bulevar Milutina Milankovića, Savski nasip, Jurija Gagarina, Zemunski put, Brodarska, Staro sajmište ispod Gazele, Sadika Ramiza.

Pogon Zemun

Vanredne aktivnosti na uklanjanju divljih deponija na sledećim lokacijama: Miće Radakovića, Dragana Rakića;

JKP „Gradska čistoća“ nastaviće i u narednom periodu sa intenzivnim aktivnostima na unapređenju uslova čistoće u gradu.

