VAŽNO ZA SVE KOJI IDU U CENTAR GRADA: Menja se režim saobraćaja - sve izmene na jednom mestu

11. 08. 2025. u 09:11

U OKVIRU završnih radova u centralnoj gradskoj zoni, koji će trajati od danas do 18. avgusta, na Trgu Republike i u Francuskoj ulici privremeni režim saobraćaja ostaje isti kao tokom prethodne faze radova, a ostaće obustavljen saobraćaj u Kolarčevoj ulici, saopšteno je iz Sekretarijata za saobraćaj.

Na Terazijama, od Kolarčeve ulice do Trga Nikole Pašića, saobraćaj će biti obustavljen. 

Vozila iz Prizrenske ulice će moći da nastave Balkanskom ulicom, ali neće moći da izađu na Terazije.

U nastavku Ulice Terazije, kao i u Ulici kralja Milana, do Ulice kneza Miloša za saobraćaj će biti zatvorene dve saobraćajne trake, dok će se u preostale dve saobraćajne trake saobraćaj odvijati dvosmerno.

Nakon 18. avgusta realizovaće se završno asfaltiranje, zaključno sa 23. avgustom.

Tokom trajanja radova, korisnicima neće biti na raspolaganju garaža Pionirski park u Ulici Dragoslava Jovanovića, navedeno je u saopštenju.

