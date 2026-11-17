JOVO Bakić će biti šef poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, a ovo su njegove izjave koje su obeležile njegova gostovanja u medijima.

Foto: D. Milovanović

Podsetimo, Jovo Bakić, tokom govora na protestima, Njegovu svetost patrijarha Porfiriju nazvao je Profitije.

- Obratio se danas Patrijarh i rekao je da su studenti neki drugi univerzum. O, Profitije, bilo bi molje da odeš zajedno sa huljom na Hilandar, u Hilandar, na Svetu Goru, pa da metanišete zajedno, da tražite oprost od gospoda Boga jer od nas ga imati nećete - rekao je tada Bakić.

Jovo Bakić izjednačio je Vladiku Nikolaja Velimirovića sa ustaškim kardinalom Stepincem.

- Srbi Pija Dvanaestog zovu fašističkim Papom. Ako je Pije Dvanaesti fašistčki papa, šta je Vladika Nikolaj Velimirović? Ili, ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je "ovaj" - izjavio je Bakić.

Srbe je nazvao zatupljenim, jer se krste kada prolaze pored crkava.

- Srbi su postali zatupljeni, krste se kada prolaze pored crkava, a za to je kriv Vučić - govori je Bakić.

Bakić je svojevremeno pričao i o Srebrenici:

- Srbija ima obavezu da stvari zove svojim imenom. U Srebrenici se dogodio genocid, pokolj nad Bošnjacima koji se sprovodio u ime Srba. Sledstveno, ona ima moralnu obavezu da moralno i materijalno pomogne žrtvama ove tragedije i da Bošnjacima pruži ruku pomirenja. Zato valja svesrdno podržati i deklaraciju Žarka Koraća o genocidu u Srebrenici - izjavio je Bakić 2009. godine.

Takođe su poynate i njegove izjave vezane za Kosovo i Metohiju:

- Tačno je da sam ja nekada smatrao da Srbija može bez Kosova i Metohije. To je sasvim tačno - rekao je Jovo Bakić tokom gostovanja na RTS-u.

Podsetimo u više navrata lider opozije Aleksandar Vučić govorio je da njih vode oni koji su protiv SPC i svega srpskog, svih stubova našeg društva.