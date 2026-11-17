UPOREDIO VLADIKU NIKOLAJA SA STEPINCEM: Izjave Jova Bakića (VIDEO)
JOVO Bakić će biti šef poslaničke grupe Studentske liste u Skupštini Srbije, a ovo su njegove izjave koje su obeležile njegova gostovanja u medijima.
Podsetimo, Jovo Bakić, tokom govora na protestima, Njegovu svetost patrijarha Porfiriju nazvao je Profitije.
- Obratio se danas Patrijarh i rekao je da su studenti neki drugi univerzum. O, Profitije, bilo bi molje da odeš zajedno sa huljom na Hilandar, u Hilandar, na Svetu Goru, pa da metanišete zajedno, da tražite oprost od gospoda Boga jer od nas ga imati nećete - rekao je tada Bakić.
Jovo Bakić izjednačio je Vladiku Nikolaja Velimirovića sa ustaškim kardinalom Stepincem.
- Srbi Pija Dvanaestog zovu fašističkim Papom. Ako je Pije Dvanaesti fašistčki papa, šta je Vladika Nikolaj Velimirović? Ili, ako je Alojzije Stepinac ustaški kardinal, šta je "ovaj" - izjavio je Bakić.
Srbe je nazvao zatupljenim, jer se krste kada prolaze pored crkava.
- Srbi su postali zatupljeni, krste se kada prolaze pored crkava, a za to je kriv Vučić - govori je Bakić.
Bakić je svojevremeno pričao i o Srebrenici:
- Srbija ima obavezu da stvari zove svojim imenom. U Srebrenici se dogodio genocid, pokolj nad Bošnjacima koji se sprovodio u ime Srba. Sledstveno, ona ima moralnu obavezu da moralno i materijalno pomogne žrtvama ove tragedije i da Bošnjacima pruži ruku pomirenja. Zato valja svesrdno podržati i deklaraciju Žarka Koraća o genocidu u Srebrenici - izjavio je Bakić 2009. godine.
Takođe su poynate i njegove izjave vezane za Kosovo i Metohiju:
- Tačno je da sam ja nekada smatrao da Srbija može bez Kosova i Metohije. To je sasvim tačno - rekao je Jovo Bakić tokom gostovanja na RTS-u.
Podsetimo u više navrata lider opozije Aleksandar Vučić govorio je da njih vode oni koji su protiv SPC i svega srpskog, svih stubova našeg društva.
Preporučujemo
ZAVRŠENO ZASEDANjE SKUPŠTINE, NASTAVAK SUTRA U 10 ČASOVA: Vučić držao čas u parlamentu i pozvao na formiranje vlade što pre
17. 11. 2026. u 07:17 >> 18:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)