OGROMAN stub gasa i raspadnutog smeća izbio je iz deponije u okrugu Los Anđeles, podižući otpad visoko u vazduh. Tačan uzrok incidenta još se utvrđuje, prenose mediji.

Foto: Tanjug/KABC via AP

Incident se dogodio u ponedeljak na deponiji „Čikita kanjon“ u Kastaiku, kada su radnici tokom bušenja na dubini od oko 46 metara naišli na podzemni džep gasa nastalog raspadanjem otpada.

Gas je pod pritiskom naglo izbio na površinu, noseći sa sobom komade raspadnutog smeća i stvarajući ogroman tamni oblak koji se uzdizao iznad deponije.

Prema navodima lokalne vatrogasne službe, šest osoba prebačeno je u bolnicu sa lakšim povredama.

🚨 WHAT THE HELL?! A massive GEYSER OF GARBAGE is erupting in Los Angeles! Filthy water, trash, and debris are shooting HIGH into the air like something out of a disaster movie. The cause remains unclear. You seriously can’t make this stuff up. 🤯 https://t.co/7ok2DJGjqN — Ryan Fournier (@RyanAFournier) November 17, 2026

Na lice mesta upućene su specijalizovane ekipe, a nadležne službe započele su merenje kvaliteta vazduha. Iako je prizor izazvao zabrinutost stanovništva, vatrogasci su saopštili da merenja nisu pokazala opasnost po okolnu zajednicu.

Vlasti obližnjeg grada Santa Klarite pozvale su građane da izbegavaju područje deponije, dok je stanovnicima pojedinih naselja savetovano da budu spremni za evakuaciju.

Kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma saopštila je da prati situaciju.

Deponija „Čikita kanjon“ prostire se na približno 259 hektara, a već godinama je predmet pritužbi stanovnika zbog neprijatnih mirisa i problema povezanih sa gasovima koji nastaju raspadanjem otpada.

(sputnikportal.rs)

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