Nismo imali energiju u napadu zbog tih muka i na tome moramo da radimo, istakao je Španac.

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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su večeras u Milanu od ekipe Olimpije rezultatom 91:77 (26:20, 16:24, 24:17, 25:16) u utakmici 12. kola Evrolige.

Najefikasniji kod crveno-belih bio je Tajson Karter, koji je postigao 21 poen, dok je Kris Džons dodao 10. Tim sa Malog Kalemegdana se trenutno nalazi na devetom mestu na tabeli Evrolige sa sedam pobeda i pet poraza, dok je Armani na 19. poziciji sa skorom 2/10.

Posle meča javnosti se obratio trener Zvezde Ibon Navaro.

- Mučili smo se u napadu protiv njihove agresivnosti. Nismo uspeli da igramo timski, da budemo nesebični. Kada uspemo da dođemo do reketa dođemo i do otvorenih šuteva, ali kada previše davimo loptu onda se mučimo. Defanzivna tranzicija nam je bila baš loša, nismo imali energiju u napadu zbog tih muka i na tome moramo da radimo - poručio je Španac.

Crvena zvezda će u narednom, 13. kolu Evrolige 20. novembra gostovati Barseloni.