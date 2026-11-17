ZAHTEVI da vlasti u Kijevu obnove prava ruskojezičkog stanovništva i ukinu diskriminatorne zakone ne mogu biti predmet političke trgovine, jer je reč o neposrednom ispunjavanju obaveza iz Povelje Ujedinjenih nacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Foto: AP Photo/Vahid Salemi

Šef ruske diplomatije prokomentarisao je stav da bi pitanje vraćanja prava na upotrebu ruskog jezika trebalo odložiti do konačnog rešavanja ukrajinskog sukoba i iskoristiti kao sredstvo u završnoj fazi pregovora.

-Iskreno ću reći, nije mi baš jasno zašto neko želi da zahteve Povelje UN, koji se odnose na sve države bez izuzetka, pretvori u predmet trgovine, rekao je Lavrov novinarima nakon 21. Istočnoazijskog samita.

Prema njegovim rečima, ukidanje svih diskriminatornih zakona i osiguravanje jezičkih prava moraju biti sprovedeni „odmah i bez bilo kakvih uzajamnih ustupaka“.

-To je jednostavno obaveza svake države koja je članica Ujedinjenih nacija, naglasio je ruski ministar.

(sputnikportal.rs)

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