Lavrov: Vraćanje prava ruskojezičkom stanovništvu u Ukrajini ne može biti predmet političke trgovine
ZAHTEVI da vlasti u Kijevu obnove prava ruskojezičkog stanovništva i ukinu diskriminatorne zakone ne mogu biti predmet političke trgovine, jer je reč o neposrednom ispunjavanju obaveza iz Povelje Ujedinjenih nacija, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.
Šef ruske diplomatije prokomentarisao je stav da bi pitanje vraćanja prava na upotrebu ruskog jezika trebalo odložiti do konačnog rešavanja ukrajinskog sukoba i iskoristiti kao sredstvo u završnoj fazi pregovora.
-Iskreno ću reći, nije mi baš jasno zašto neko želi da zahteve Povelje UN, koji se odnose na sve države bez izuzetka, pretvori u predmet trgovine, rekao je Lavrov novinarima nakon 21. Istočnoazijskog samita.
Prema njegovim rečima, ukidanje svih diskriminatornih zakona i osiguravanje jezičkih prava moraju biti sprovedeni „odmah i bez bilo kakvih uzajamnih ustupaka“.
-To je jednostavno obaveza svake države koja je članica Ujedinjenih nacija, naglasio je ruski ministar.
(sputnikportal.rs)
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