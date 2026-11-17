LIDIJU Vukićević, poslanicu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" simpatizeri "Studentske liste" polili su jogurotm dok je ulazila u Skupštinu.

Foto: D. Milovanović

Simpatizeri ”Studentske liste” ispred Skupštine napravili su špalir i vređali sve poslanike opozicije, a incident se dogodio kada su glumicu Lidiju Vukićević polili jogurtom.

Kako je to izgledalo pogledajte na priloženom video-snimku:

Ovakav incident nije zabeležen u Srbiji ni ’90-tih niti 2000. godine.

Foto: D. Milovanović

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