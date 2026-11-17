JUGOSLAV Gašić sa Studentske liste javio se za reč i predstavio Aleksandra Čupića, kandidata ove liste za predsednika parlamenta.

fOTO: pRINTSKRIN jUTJUB ParlamentSrbija

Gašić je Čupića predstavio kao "živo ovaploćenje antičkog ideala lepote". Odgovorio mu je lider opozicije Aleksandar Vučić:

- Dame i gospodo, samo sam pokušao da objasnim gospodinu Bakiću da ne može povreda poslovnika na povredu poslovnika. Mora da ide na izlaganje nečije, ali dobro. Ima vremena. Nema ni replika na povredu poslovnika, ali nije sad važno. To su tehničke stvari, ne zameram ništa. Ja sam vas razumeo kad ste nam govorili da hoćete s Kurtijem, a nećete sa Srpskom listom. Ali nisam razumeo šta vam znači ovo "živo ovaploćenje antičkog ideala lepote". Citat? Ja sam pažljivo pisao šta ste izgovarali. "Živo ovaploćenje antičkog ideala lepote". Pa, nije Pašić svako ko ima bradu. Nije bio ni Predrag Marković, nije ni Ristić Vojević, nije ni Čupić. Vi ste ovde ušli i rekli ste nam: "dijalog kao na autobuskoj stanici i pijaci". Parlament je dijalog običnih ljudi, predstavnika naroda. Mi ne možemo da napišemo svaki govor. Što se vas tiče, u pravu ste, nismo morali ni da dolazimo na sednicu. Mogli ste da objavite na Crtinom onom Instagram nalogu, ili negde, to što su vam napisali, ili što ste napisali. Što ste vi napisali, da pretpostavimo. Dakle, mogli ste da objavite i da kažete: to je to, šta će nam parlament? Pa, hajde da ukinemo parlament. Pošto ste ušli sa onom najgorom, najgorom, ne populističkom, nego najnetačnijom, najpogrešnijom floskulom a to je: "Košta nas 10.000 evra? " Pa, da ukinemo parlament zbog 10.000 evra? Kažete: "Mi smo pokorni, instrumentalizovani delovi sistema koji odlikuje klijentelizam i partijska pokornost nasuprot studentima koji su divni, mladi i sve drugo. " Saglasan, nego ja nigde ovde ne vidim studente. Ja ovde studente vidim kod nas, kod vas ni jednog ne vidim. Pa što divne ljude niste pustili u parlament, nego ste vi svi ušli u parlament? Ti divni ljudi negde drugo stoje, a vi uđoste u parlament. Pa ćete da se pozivate na nekog ko stoji i sedi van parlamenta? Pošto odatle crpite energiju, snagu, legitimnost, ako hoćete i legalnost. Možete li? Govorili ste o tome kako neki drugi nisu govorili o tome, a šta ste vi time govorili? Šta ste rekli o gospodinu Čupiću govoreći o klijentelizmu, pokornosti? Ovo ni Kardelj nije mogao da sastavi, kaže: "nepokolebljivi habitus", nepokolebljivi habitus pokornog, nasuprot pokornog instrumentalizovanog dela sistema, uz klijentelizam - rekao je Vučić.

Zamolio je Gašića da ne ubeđuje poslanike da je od Stojana Radenovića stručniji "čovek za poštanske sandučiće".