KOLAČ SA MAKOM I KAJSIJAMA: Kremasto letnje uživanje

Ako volite sočne, lagane i osvežavajuće kolače, ovaj recept će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Bogat ukus maka, nežni vanila sloj sa mileramom i sočne kajsije savršeno se dopunjuju, stvarajući desert koji je podjednako lep na tanjiru i ukusan.

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2 jajeta

75 gr šećera u prahu

1 puding sa ukusom vanile

400 gr milerama

15 ml soka od limuna

Sastojci za mak sloj:

4 jajeta

175 gr šećera

1 vanilin šećer

200 gr otopljenog maslaca

160 ml mleka ili jogurta

200 gr mlevenog maka

175 gr brašna

1 prašak za pecivo

Za voćni sloj:

500 gr kajsija

nekoliko kašika brašna

Priprema:

Umutite jaja, šećer u prahu i puding od vanile. Kada uklonite sve grudvice, dodajte mileram i sok od limuna, pa dobro sjedinite i ostavite sa strane.

Rernu zagrejte na 180 stepeni.

Jaja umutite sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane gusta i svetložuta. Dodajte otopljeni maslac i mleko ili jogurt, pa kratko sjedinite mikserom. Na kraju dodajte mleveni mak, brašno i prašak za pecivo i sve dobro izmešajte.

Pleh dimenzija 40×30 cm obložite papirom za pečenje i sipajte mak smesu. Preko nje kašikom rasporedite kremasti sloj sa mileramom, nepravilno i bez posebnog reda. Zatim kašikom lagano prošarajte smesu kako bi na pojedinim mestima mak sloj izbio na površinu.

Kajsije očistite od koštica i prepolovite. Spoljašnju stranu svake polovine umočite u brašno, pa kajsije poređajte po kolaču tako da presečena strana bude okrenuta nagore. Pecite 30–35 minuta, odnosno dok čačkalica ubodena u sredinu kolača ne izađe suva.

Ostavite kolač da se prohladi, isecite na kocke i poslužite. Po želji, pre služenja možete ga lagano posuti šećerom u prahu.

Prijatno!