KOLAČ SA MAKOM I KAJSIJAMA: Kremasto letnje uživanje
Ako volite sočne, lagane i osvežavajuće kolače, ovaj recept će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Bogat ukus maka, nežni vanila sloj sa mileramom i sočne kajsije savršeno se dopunjuju, stvarajući desert koji je podjednako lep na tanjiru i ukusan.
- 2 jajeta
- 75 gr šećera u prahu
- 1 puding sa ukusom vanile
- 400 gr milerama
- 15 ml soka od limuna
Sastojci za mak sloj:
- 4 jajeta
- 175 gr šećera
- 1 vanilin šećer
- 200 gr otopljenog maslaca
- 160 ml mleka ili jogurta
- 200 gr mlevenog maka
- 175 gr brašna
- 1 prašak za pecivo
Za voćni sloj:
- 500 gr kajsija
- nekoliko kašika brašna
Priprema:
Umutite jaja, šećer u prahu i puding od vanile. Kada uklonite sve grudvice, dodajte mileram i sok od limuna, pa dobro sjedinite i ostavite sa strane.
Rernu zagrejte na 180 stepeni.
Jaja umutite sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane gusta i svetložuta. Dodajte otopljeni maslac i mleko ili jogurt, pa kratko sjedinite mikserom. Na kraju dodajte mleveni mak, brašno i prašak za pecivo i sve dobro izmešajte.
Pleh dimenzija 40×30 cm obložite papirom za pečenje i sipajte mak smesu. Preko nje kašikom rasporedite kremasti sloj sa mileramom, nepravilno i bez posebnog reda. Zatim kašikom lagano prošarajte smesu kako bi na pojedinim mestima mak sloj izbio na površinu.
Kajsije očistite od koštica i prepolovite. Spoljašnju stranu svake polovine umočite u brašno, pa kajsije poređajte po kolaču tako da presečena strana bude okrenuta nagore. Pecite 30–35 minuta, odnosno dok čačkalica ubodena u sredinu kolača ne izađe suva.
Ostavite kolač da se prohladi, isecite na kocke i poslužite. Po želji, pre služenja možete ga lagano posuti šećerom u prahu.
Prijatno!
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