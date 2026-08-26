Torte i kolači

KOLAČ SA MAKOM I KAJSIJAMA: Kremasto letnje uživanje

Milena Tomasevic

26. 08. 2026. u 07:00

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Ako volite sočne, lagane i osvežavajuće kolače, ovaj recept će vas osvojiti već na prvi zalogaj. Bogat ukus maka, nežni vanila sloj sa mileramom i sočne kajsije savršeno se dopunjuju, stvarajući desert koji je podjednako lep na tanjiru i ukusan.

КОЛАЧ СА МАКОМ И КАЈСИЈАМА: Кремасто летње уживање

FOTO: Novosti


Sastojci za kremasti sloj
  • 2 jajeta
  • 75 gr šećera u prahu
  • 1 puding sa ukusom vanile
  • 400 gr milerama
  • 15 ml soka od limuna

Sastojci za mak sloj:

  • 4 jajeta
  • 175 gr šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 200 gr otopljenog maslaca
  • 160 ml mleka ili jogurta
  • 200 gr mlevenog maka
  • 175 gr brašna
  • 1 prašak za pecivo

Za voćni sloj:

  • 500 gr kajsija
  • nekoliko kašika brašna

Priprema:

Umutite jaja, šećer u prahu i puding od vanile. Kada uklonite sve grudvice, dodajte mileram i sok od limuna, pa dobro sjedinite i ostavite sa strane.

Rernu zagrejte na 180 stepeni.

Jaja umutite sa šećerom i vanilin šećerom dok smesa ne postane gusta i svetložuta. Dodajte otopljeni maslac i mleko ili jogurt, pa kratko sjedinite mikserom. Na kraju dodajte mleveni mak, brašno i prašak za pecivo i sve dobro izmešajte.

Pleh dimenzija 40×30 cm obložite papirom za pečenje i sipajte mak smesu. Preko nje kašikom rasporedite kremasti sloj sa mileramom, nepravilno i bez posebnog reda. Zatim kašikom lagano prošarajte smesu kako bi na pojedinim mestima mak sloj izbio na površinu.

Kajsije očistite od koštica i prepolovite. Spoljašnju stranu svake polovine umočite u brašno, pa kajsije poređajte po kolaču tako da presečena strana bude okrenuta nagore. Pecite 30–35 minuta, odnosno dok čačkalica ubodena u sredinu kolača ne izađe suva.

Ostavite kolač da se prohladi, isecite na kocke i poslužite. Po želji, pre služenja možete ga lagano posuti šećerom u prahu.

Prijatno!

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