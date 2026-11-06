RIK usvojio Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike
REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) usvojila je danas Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Skupštine Srbije.
Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je time okončana nadležnost Republičke izborne komisije nad vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani 25. oktobra i da sledi konstituisanje Skupštine Srbije.
RIK će Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike podneti Skupštini Srbije.
U izveštaju je navedeno da su izbori za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani 9. septembra, odlukom predsednika Republike o raspisivanju izbora za narodne poslanike, a da su održani 25. oktobra.
Ponovljeni su na na 53 biračka mesta 1. novembra.
Republička izborna komisija je, u postupku sprovođenja izbora, u skladu sa svojim zakonom propisanim nadležnostima, donela ukupno 37 odluka.
RIK je proglasio ukupno 19 izbornih lista, od kojih je jedna povučena, a na listama je učestvovalo ukupno 2.416 kandidata za narodne poslanike, od kojih su 53,56 odsto bili muškarci, a 46,44 odsto žene.
Na proglašenim izbornim listama bilo je najviše kandidata za narodne poslanike starosne dobi od 40 do 50 godina i to njih 692.
Kada je reč o posmatračima, RIK je izdao ukupno 15.543 ovlašćenja za domaće posmatrače i 637 ovlašćenja za strane posmatrače.
Za praćenje RIK-a izdata su 383 ovlašćenja, za praćenje rada lokalnih izbornih komisija 1.090 ovlašćenja, a za praćenje rada biračkih odbora 15.811 ovlašćenja za domaće posmatrače.
Što se tiče stranih posmatrača, za praćenje rada RIK-a izdato je 139 ovlašćenja, za praćenje rada lokalnih izbornih komisija 473, a za praćenje rada biračkih odbora 633 ovlašćenja.
(Tanjug)
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