RIK usvojio Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike

REPUBLIČKA izborna komisija (RIK) usvojila je danas Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Skupštine Srbije.

FOTO TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da je time okončana nadležnost Republičke izborne komisije nad vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani 25. oktobra i da sledi konstituisanje Skupštine Srbije.

RIK će Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike podneti Skupštini Srbije.

U izveštaju je navedeno da su izbori za narodne poslanike Narodne skupštine raspisani 9. septembra, odlukom predsednika Republike o raspisivanju izbora za narodne poslanike, a da su održani 25. oktobra.

Ponovljeni su na na 53 biračka mesta 1. novembra.

Republička izborna komisija je, u postupku sprovođenja izbora, u skladu sa svojim zakonom propisanim nadležnostima, donela ukupno 37 odluka.

RIK je proglasio ukupno 19 izbornih lista, od kojih je jedna povučena, a na listama je učestvovalo ukupno 2.416 kandidata za narodne poslanike, od kojih su 53,56 odsto bili muškarci, a 46,44 odsto žene.

Na proglašenim izbornim listama bilo je najviše kandidata za narodne poslanike starosne dobi od 40 do 50 godina i to njih 692.

Kada je reč o posmatračima, RIK je izdao ukupno 15.543 ovlašćenja za domaće posmatrače i 637 ovlašćenja za strane posmatrače.

Za praćenje RIK-a izdata su 383 ovlašćenja, za praćenje rada lokalnih izbornih komisija 1.090 ovlašćenja, a za praćenje rada biračkih odbora 15.811 ovlašćenja za domaće posmatrače.

Što se tiče stranih posmatrača, za praćenje rada RIK-a izdato je 139 ovlašćenja, za praćenje rada lokalnih izbornih komisija 473, a za praćenje rada biračkih odbora 633 ovlašćenja.

(Tanjug)