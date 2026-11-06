VUČIĆ OTKRIO ŠTA SE DEŠAVA: Najbolje policajce u Srbiji pritvaraju bez dokaza, samo zato što nisu podržali SL
LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se protiv pojedinih policajaca u Srbiji pokreću postupci bez dovoljno dokaza, tvrdeći da su na meti zbog toga što nisu podržali SL i novu vlast.
„Najbolje policajce u Srbiji... I sada čujete, gle čuda, odaću vam tajnu. Još ima časnih ljudi koji nam javljaju. Žale se tužioci, kažu: 'Ne mogu da tražim pritvor za ove policajce, uopšte nemamo dokaze za njih petoricu'“, rekao je Vučić.
On je naveo da se devetorica policajaca terete da su bili na mestu događaja i da su navodno ponižavali studente, terajući ih da kleknu.
„Devetorica da su bili na licu mesta, da su tobože ponižavali, nisu ih ni tukli, ni ništa, ponižavali studente, terali ih da kleknu ili ne znam šta već. Oni kažu: 'Pa kako ćemo da tražimo pritvor?'“, izjavio je Vučić.
Vučić tvrdi da su tužioci dobili obavezujuće uputstvo da postupaju protiv policajaca koji nisu podržali SL.
Prema njegovim rečima, reč je o školovanim policijskim službenicima koji su svoj posao obavljali časno i profesionalno.
„Policajcima koji su školovani i koji su svoju patriotsku dužnost uvek časno obavljali, samo zato što se nisu svideli kriminalnim klanovima koji žele da zauzmu Ministarstvo unutrašnjih poslova“, rekao je Vučić.
On je najavio da će o tim tvrdnjama detaljnije govoriti u javnosti.
Ti ljudi i njihove porodice moraju da znaju da nisu sami
Vučić je poručio da želi da pruži podršku policajcima i drugim osobama koje su, prema njegovim tvrdnjama, bez razloga pritvorene nakon promene vlasti.
„Ja vas samo molim da bi ti ljudi videli da nisu sami, i oni i mnogi drugi koje su u međuvremenu bez ikakvog razloga pritvarali, samo da bi pokazali lojalnost plenumima, nekoj novoj Kominterni i ne znam kome“, rekao je Vučić.
On je istakao da uhapšeni i njihove porodice treba da znaju da imaju podršku članova SNS.
„Da samo znaju oni i njihove porodice da svi ti ljudi nisu sami. I da oni za nas nisu nikakvi ni zlikovci, ni zločinci, ni kriminalci, već pošteni ljudi koje su zlikovci i kriminalci strpali iza rešetaka“, poručio je Vučić.
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