VUČIĆ PORUČUJE: "Za nekoliko meseci ćete se pitati zašto smo sebi ovo uradili"

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izražavajući duboku zahvalnost onima koji nisu odustali od svojih ideala u vreme najvećih pritisaka, upozorio je na težak period koji dolazi.

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- Malopre, ovo sam rekao, zato što malopre po prvi put kad sam ušao u ovo salu, gotovo da sam zaplkakao. Jer sam video lica divnih ljudi, koji ne odustaju od svojih ideja, svoje opcije, ni u eri revolucionarnog terora i najvećih pritisaka. Nikada to neću zaboraviti, hvala vam.

-Nije bilo moguće da to sve izdržimo, razloga je mnogo. Sve druge će da vide kao loše, samo neće sebe da pogledaju. U svakom žitu ima kukolja, naše oranice su žitna polja. Klas nećete moći da vidite nijedan u tuđim poljima. Za nekoliko meseci ćete se pitati zašto smo sebi ovo uradili. Nemojte da se obazirete na one što su su živeli kao bubreg u loju - rekao je Vučić.