PROGRAMSKI SAVET RTV: Skandalozno ukidanje prenosa sednice Skupštine AP Vojvodine je čisto politički akt

POVODOM ukidanja direktnog prenosa sednica Skupštine AP Vojvodine oglasio se programski savet RTV.

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Saopštenje Programskog saveta RTV-a povodom ukidanja prenosa Skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine na javnom medijskom servisu Vojvodine prenosimo u celosti;

"Programski savet Radio-televizije Vojvodine (RTV-a) je dužan da se oglasi povodom skandaloznog ukidanja prenosa sednice Skupštine AP Vojvodine, kojoj je RTV juče pribegao. Naime, nakon 20 godina od kada je ustanovljena praksa da se skupštinske sednice najvišeg pokrajinskog tela uživo prenose na pokrajinskom javnom servisu, građani su juče bili uskraćeni za televizijski prenos pokrajinske skupštine, očigledno iz čisto političkih razloga!

Jer kako drugačije objasniti činjenicu da je RTV za prethodnih 20 godina redovno izveštavao o radu pokrajinske skupštine, bez obzira da li je na čelu Pokrajinske Vlade bila Srpska napredna stranka ili Demokratska stranka (kao što je to bio slučaj do 2016. godine), da bi sada takvo izveštavanje izostalo.

Već u danu nakon objave izbornih rezultata 25. oktobra, na čelu Radio-televizije Vojvodine dolazi do drastičnih promena u rukovodstvu televizije, ali i uređivačke politike, iako se u Srbiji u nedelju 25. oktobra nije glasalo na pokrajinskim, već na parlamentarnim izborima. Takva promena je uslovila da novo rukovodstvo televizije, očigledno naklonjeno novoj vladajućoj većini na republičkom nivou, odluči da osim uređivačke politike ukine i pravo građana severne srpske pokrajine na izveštavanje o radu pokrajinske skupštine.

Podsetimo da je celokupna oprema potrebna za prenos skupštinskih sednica finansirana iz budžeta Pokrajinske vlade, kao što je finansirana i sama izgradnja novog objekta RTV-a na Mišeluku. Pored toga što je odlučilo da uskrati građanima pravo na nepristrasno i pravovremeno izveštavanje, rukovodstvo RTV-a je očigledno zloupotrebilo sva sredstva koja su im budžetom namenjena za rad.

Radio-televizija Vojvodine se u celini finansira iz budžeta poreskih obveznika građana Srbije koji žive na prostoru severne srpske pokrajine Vojvodine i zato je ta televizija obavezna i dužna da građane koji ih plaćaju informiše o radu najvišeg normativnog tela AP Vojvodine, umesto što ugrožava transparentnost rada pokrajinskih institucija.

Pozivamo novo rukovodstvo RTV-a da pod hitno prestane sa ovom pogubnom praksom cenzure, da se vrati pravovremenom, objektivnom i nepristrasnom izveštavanju građana i da ubuduće prenosi sednice Skupštine AP Vojvodine, kako je to i predviđeno Zakonom o javnom informisanju i medijima, kao i svim drugim pozitivnopravnim propisima i medijskim kodeksima.

Predsednik Programskog saveta RTV

Milica Marčeta"