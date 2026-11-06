MOŽE LI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA DA PREDVIDI ROD GROŽĐA? Nova platforma dostupna i vinogradarima u Srbiji

EVROPSKI projekat STIV (Leveraging Artificial Intelligence to Manage a Sustainable Transition in Viticulture), koji se realizuje uz podršku programa Erasmus+ Evropske unije, okupio je partnere iz Francuske, Italije, Španije i Srbije sa ciljem unapređenja održivosti i digitalizacije vinogradarstva.

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Jedan od njegovih najvažnijih rezultata je digitalna platforma Space Garden – STIV, koja omogućava pristup poljoprivrednim i ekološkim podacima iz četiri partnerske zemlje, uključujući Srbiju.

Kako funkcioniše predviđanje prinosa?

Korisnici platforme mogu da istražuju karakteristike zemljišta i terena, prate stanje vegetacije na osnovu satelitskih snimaka i analiziraju klimatske podatke, uključujući temperaturu, padavine i sunčevo zračenje.

Posebno je zanimljiva mogućnost simulacije različitih proizvodnih uslova. Izborom lokacije i godine, a zatim promenom određenih klimatskih i zemljišnih parametara, korisnici mogu da vide kako se te promene odražavaju na prinos grožđa koji predviđa model veštačke inteligencije.

Ipak, platforma je prvenstveno namenjena edukaciji, istraživanju i razumevanju mogućnosti digitalnih tehnologija u poljoprivredi, a ne kao zamena za stručnu procenu stanja vinograda.

Šta je pokazalo testiranje u Srbiji?

Kompanija CROPT organizovala je pilot-aktivnosti u Srbiji, tokom kojih su vinogradari, poljoprivredni stručnjaci, istraživači i predstavnici obrazovnog i tehnološkog sektora imali priliku da se upoznaju sa rezultatima projekta.

Prema saopštenju kompanije, iskustva učesnika potvrdila su značaj digitalnih alata, ali su ukazala i na potrebu za dodatnom edukacijom, praktičnim primerima i stručnom podrškom.

Jedan od zaključaka projekta jeste da uspešna primena veštačke inteligencije u poljoprivredi ne zavisi samo od dostupnosti tehnologije, već i od sposobnosti proizvođača da podatke pravilno razumeju i koriste pri donošenju odluka.

Edukacija za održivije vinogradarstvo

Pored digitalne platforme, u okviru projekta razvijeni su edukativni priručnik i skup praktičnih alata (Toolkit). Materijali obrađuju održivo upravljanje resursima, digitalizaciju proizvodnje, prilagođavanje klimatskim promenama, cirkularnu ekonomiju i razvoj vinskog turizma.

Projekat STIV traje od novembra 2024. do novembra 2026. godine, a za njegovu realizaciju odobreno je 250.000 evra iz programa Erasmus+. Koordinator je Univerzitet u Bordou, dok su među partnerima institucije i organizacije iz Italije, Španije i Srbije.

Platforma je dostupna vinogradarima, agronomima, istraživačima, studentima, nastavnicima i drugim zainteresovanim korisnicima.

(agronews.rs)