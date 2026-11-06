MOŽE LI VEŠTAČKA INTELIGENCIJA DA PREDVIDI ROD GROŽĐA? Nova platforma dostupna i vinogradarima u Srbiji
EVROPSKI projekat STIV (Leveraging Artificial Intelligence to Manage a Sustainable Transition in Viticulture), koji se realizuje uz podršku programa Erasmus+ Evropske unije, okupio je partnere iz Francuske, Italije, Španije i Srbije sa ciljem unapređenja održivosti i digitalizacije vinogradarstva.
Jedan od njegovih najvažnijih rezultata je digitalna platforma Space Garden – STIV, koja omogućava pristup poljoprivrednim i ekološkim podacima iz četiri partnerske zemlje, uključujući Srbiju.
Kako funkcioniše predviđanje prinosa?
Korisnici platforme mogu da istražuju karakteristike zemljišta i terena, prate stanje vegetacije na osnovu satelitskih snimaka i analiziraju klimatske podatke, uključujući temperaturu, padavine i sunčevo zračenje.
Posebno je zanimljiva mogućnost simulacije različitih proizvodnih uslova. Izborom lokacije i godine, a zatim promenom određenih klimatskih i zemljišnih parametara, korisnici mogu da vide kako se te promene odražavaju na prinos grožđa koji predviđa model veštačke inteligencije.
Ipak, platforma je prvenstveno namenjena edukaciji, istraživanju i razumevanju mogućnosti digitalnih tehnologija u poljoprivredi, a ne kao zamena za stručnu procenu stanja vinograda.
Šta je pokazalo testiranje u Srbiji?
Kompanija CROPT organizovala je pilot-aktivnosti u Srbiji, tokom kojih su vinogradari, poljoprivredni stručnjaci, istraživači i predstavnici obrazovnog i tehnološkog sektora imali priliku da se upoznaju sa rezultatima projekta.
Prema saopštenju kompanije, iskustva učesnika potvrdila su značaj digitalnih alata, ali su ukazala i na potrebu za dodatnom edukacijom, praktičnim primerima i stručnom podrškom.
Jedan od zaključaka projekta jeste da uspešna primena veštačke inteligencije u poljoprivredi ne zavisi samo od dostupnosti tehnologije, već i od sposobnosti proizvođača da podatke pravilno razumeju i koriste pri donošenju odluka.
Edukacija za održivije vinogradarstvo
Pored digitalne platforme, u okviru projekta razvijeni su edukativni priručnik i skup praktičnih alata (Toolkit). Materijali obrađuju održivo upravljanje resursima, digitalizaciju proizvodnje, prilagođavanje klimatskim promenama, cirkularnu ekonomiju i razvoj vinskog turizma.
Projekat STIV traje od novembra 2024. do novembra 2026. godine, a za njegovu realizaciju odobreno je 250.000 evra iz programa Erasmus+. Koordinator je Univerzitet u Bordou, dok su među partnerima institucije i organizacije iz Italije, Španije i Srbije.
Platforma je dostupna vinogradarima, agronomima, istraživačima, studentima, nastavnicima i drugim zainteresovanim korisnicima.
(agronews.rs)
Preporučujemo
PRIPREMA I SANACIJA ŠTALA: Šta sve uraditi pre dolaska minusa?
06. 11. 2026. u 20:30
PREPELICE DONOSE ZARADU: Od 450 prepelica do 10.000 jaja mesečno
06. 11. 2026. u 20:13
ROD DOBAR, CENA PAPRENA: Šta drži cenu orasima i lešnicima i kako da uštedite?
06. 11. 2026. u 17:40
CENA SVINjA PADA, A MESO SKUPO: Evo šta se dešava na tržištu Srbije
06. 11. 2026. u 17:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)