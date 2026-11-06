Šta je vama ljudi? Proslavljeni trener otvorio dušu pred evroligaško veče

Crvena zvezda u petak gostuje Olimpijakosu u okviru 10. kola Evrolige, a pred veliki derbi u Atini svoje viđenje šansi crveno-belih izneo je iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Kao analitičar u studiju TV Arena sport, Đurović je otkrio da mu mnogi navijači prilaze sa velikim optimizmom, ali je poručio da ne treba potcenjivati snagu grčkog tima, posebno na domaćem terenu.

— Čitavo vreme govorim ljudima, svi mi kažu: „Dobijamo, dobijamo“, a ja im kažem: jako teško. Šta je vama, ljudi? Čak i da Željko Obradović igra, da li bi Panatinaikos, koji je najjači tim, bio favorit u njihovoj dvorani? Ne bi. Pa kako je onda odjednom Zvezda favorit? To nije normalno, to mi ne ide u glavu. Igra im i Furnije, Milutinov je već počeo ranije da igra. To je tim koji je tri puta skuplji od Zvezde i igra kod kuće. Zamislite da braći Angelopulos, koji su vlasnici, kažete da će biti teško. Oni su već upisali dva boda — rekao je Đurović.

Ipak, iskusni stručnjak ne isključuje mogućnost da crveno-beli naprave iznenađenje u Pireju. Veruje da Zvezda može do trijumfa, ali da će za to morati da se poklopi više faktora.

— Zvezda može da dobije, ali znaš koliko uslova treba? Da ima vrlo korektno suđenje, da odigra svoju najbolju partiju i da Olimpijakos ne odigra najbolju partiju. Mnogo uslova treba da bi Zvezda dobila. Ja ovako govorim, a u sebi se nadam da će Zvezda dobiti — istakao je Đurović.

On je napravio i projekciju Zvezdinih rezultata do kraja kalendarske godine, naglasivši koliko će naredni period biti zahtevan za ekipu.

— Olimpijakos je zvanični šampion Evrope i jedan od najvećih favorita i ove sezone. I to sve bez Monteroa i Dorsija, dvojice bitnih igrača. Vezenkov nije u formi u kojoj je bio ranije, nije ni Milutinov. Guraju zato što imaju kvalitet, znaju šta rade i imaju disciplinu. Mnogo su težak protivnik za otvaranje ciklusa od 11 utakmica do kraja godine. Zvezda ima tri utakmice kod kuće i osam na strani. Ako dobije sve tri kod kuće i bar dve u gostima, na primer protiv Pariza i Milana, imala bi 11 pobeda i pozitivan skor — objasnio je Đurović.

Na kraju, osvrnuo se i na dobar momenat u kojem se nalazi Crvena zvezda, ali i na očekivanja od pojedinaca koji će imati priliku da se dokažu protiv jednog od najkvalitetnijih evropskih timova.

— Zvezda je u izvanrednom momentumu, igrači su počeli da dobijaju samopouzdanje. Veruju da mogu. Doveli su odličnog igrača na poziciji centra. Verovatno i ovi šuteri razmišljaju: „Ako promašim, ovaj dugački može da pokupi loptu i da me izvuče“. Sada je prilika da vidimo te igrače Zvezde. Da vidimo tog istog Kartera, Batlera, Koloka kada igraju protiv igrača koji su skuplji i imaju veći rejting. Ako Zvezda bude igrala dobro, ja ću biti zadovoljan. Ovo je veliki ispit za igrače Zvezde i stručni štab — zaključio je Đurović.