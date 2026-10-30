Politika

”POLICIJA, DOLAZI, MALTRETIRA LJUDE” Vučić: Niste imali gde to da čujete

V.N.

30. 10. 2026. u 21:18

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je o tome kako je policija upala u prostorije SNS u Sremskoj Mitrovici.

”ПОЛИЦИЈА, ДОЛАЗИ, МАЛТРЕТИРА ЉУДЕ” Вучић: Нисте имали где то да чујете

Foto: Printskrin

 - U Sremsku Mitrovicu upala je policija u prostorije SNS. Niste imali gde to da čujete. Zato što je tamo bio kol centar. Gledaju mučenici spiskove. Radili kampanju od vrata do vrata. U isto vreme, selo Deronje, to je nekog instrumenta truba, violina... po tome poznati. Po prijavi nekoga, a po nalogu opštinskog javnog tužioca... svaki denuncijenti prijavili da naši ljudi iz neke zgrade pored MZ iznose kese sa nekim materijalom. Policija, dolazi, maltretira ljude, otvorite kese, a u kesama, naše žene divne spremale bile kolače, pite i punjene paprike za izbornu noć i došle da sklone.

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