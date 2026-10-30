Spektakl u polufinalu! Alkaraz udara na Rusa, Španac počistio američkog "bombardera"!

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je u četvrtfinalu pobedio Tomija Pola iz Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 (po setovima 6:4, 7:6 (7:2)).

Foto: Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko, File

Meč je trajao sat i 52 minuta. Alkaraz je treći teniser sveta, dok je Pol 14. na ATP listi.

Momak iz Mursije je prvi set dobio posle jednog brejka. Rivali su zadržali svoje servise u drugom setu, a "Karlitos" je bio bolji u taj-brejku i slavio sa 7:2.

Alkaraz će u polufinalu igrati protiv Danila Medvedeva, koji je savladao Andrijana Manarina iz Francuske sa 2:0 u setovima.

Foto: AP Photo/Andy Wong

U preostala dva četvrtfinalna para sastaće se: Aleksandar Zverev-Artur Feri i Aleks de Minor i Mateo Beretini.

ATP turnir u Beču igra se za nagradni fond od 2.797.985 evra.

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