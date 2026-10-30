Poznati parovi polufinala u Beču!

Australijski teniser Aleks De Minor plasirao se u polufinale ATP turnira u Beču, pošto je pobedio Matea Beretinija iz Italije rezultatom 2:0 (po setovima 7:6, 6:2).

Tanjug/AP Photo/Achmad Ibrahim

Meč je trajao jedan sat i 47 minuta, pa će u subotu popularni "Demon" imati priliku da se bori za novo finale.

Australijanac i Italijan su odigrali veoma uzbudljiv prvi set, koji je rešen u taj-brejku. Nekadašnji finalista Vimbldona je imao tri brejk lopte već u drugom gemu, ali 48. igrač ATP liste nije iskoristio.

Usledila je nova drama do kraja ovog perioda, imao je set loptu Beretini, ali se De Minor vratio. U tajbrejku je De Minor napravio tri mini brejka, jedan više od protivnika i slavio 7:6, odnosno, poveo sa 1-0 u setovima.

Daleko sigurnije izgledao je 10. igrač sveta u drugom periodu. Iako je Italijan imao dve šanse u prvom gemu da mu oduzme servis, ali se Australijanac odbranio. A, onda kako to već biva, De Minor je iskoristio drugu brejk priliku i stigao do vođstva od 2:0, koje nije ispuštao. Kako je meč odmicao, delovao je ubedljivije i na kraju iskoristio meč loptu za ubedljivih 6:2.

Za plasman u finale, Aleks De Minor će igrati protiv novog svetskog reketa broj 1, Nemca Aleksandera Zvereva, koji je osvajanjem US Opena obezbedio prvi put da, posle turnira u Beču, postane "teniski kralj" ATP liste.

Šampion Rolan Garosa i Flešinga je u meču ranije odigranom sa 2:0 eliminisao Britanca Ferija.

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