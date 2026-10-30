SUD ODBIO PREDLOG ZA PRITVOR DIREKTORA JOVINE GIMNAZIJE: Stojković se brani sa slobode, advokati tvrde da nije kriv

U OSNOVNOM sudu u Novom Sadu danas je održano ročište povodom predloga tužilaštva za određivanje pritvora Radivoju Stojkoviću, direktoru Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj". Sud je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora i omogućio Stojkoviću da se brani sa slobode, saopštili su njegovi advokati, Nikola Bokan i Borislav Šušnjar.

Foto: Privatna arhiva

Prema navodima odbrane, Stojković je danas saslušan pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci, gde je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Advokati tvrde da je njihov branjenik u potpunosti postupao po sudskim odlukama i da krivično delo za koje se sumnjiči ne postoji.

Saopštenje advokata Radivoja Stojkovića, Nikole Bokana i Borislava Šušnjara, povodom njegovog klijenta prenosimo u celosti:

"Radivoje je danas saslušan pred Osnovnim javnim tužiocem u Bačkoj Palanci, gde je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Radivoje je u celosti postupao po odlukama koje su naložene od strane suda, te evidentno je da krivično delo koje mu se stavlja na teret i ne postoji. Očigledno je da je nekolicina zaposlenih izvršenjem krivičnog dela samovlašća uzela za pravo da sama organizuje održavanje nastave, ali je nesporno da je na taj način uzurpirala rad Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" i nastavnika koji su držali nastavu.

Tužilac je podneo predlog za određivanje pritvora, kao najrigorozniju i drakonsku meru za gospodina Stojkovića, ali je osnovni sud u Novom Sadu doneo odluku kojom je odbio predlog za određivanje pritvora i dozvolio da se RS brani sa slobode, uz meru zabrane prilaska i sastajanja sa navodno oštećenima i Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj".

Kao advokat u ovom postupku ne bih se bavio bilo kakvom političkom konotacijom koja ima veze s predmetom, ali napominjem da je moj branjenik radio sve po zakonu, da nije izvršio krivično delo koje mu stavljaju na teret i da će tokom ovog postupka to dokazati.

Srdačno,

Odbrana gospodina Stojkovića,

advokati Nikola Bokan i Borislav Šušnjar"

Podsetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci zatražilo je određivanje pritvora za Radivoja Stojkovića, direktora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. Stojković je uhapšen u sredu, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 časova, a potom je saslušan u tužilaštvu. Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i mogućnosti ometanja postupka uticajem na svedoke. Stojković se sumnjiči da je, kao odgovorno lice, odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke koje se odnose na četvoro profesora gimnazije, čime im je, prema navodima tužilaštva, onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu. Tužilaštvo je najavilo da će prikupiti dokaze i preduzeti potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke.