Politika

SUD ODBIO PREDLOG ZA PRITVOR DIREKTORA JOVINE GIMNAZIJE: Stojković se brani sa slobode, advokati tvrde da nije kriv

T.J.

30. 10. 2026. u 19:20

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U OSNOVNOM sudu u Novom Sadu danas je održano ročište povodom predloga tužilaštva za određivanje pritvora Radivoju Stojkoviću, direktoru Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj". Sud je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora i omogućio Stojkoviću da se brani sa slobode, saopštili su njegovi advokati, Nikola Bokan i Borislav Šušnjar.

СУД ОДБИО ПРЕДЛОГ ЗА ПРИТВОР ДИРЕКТОРА ЈОВИНЕ ГИМНАЗИЈЕ: Стојковић се брани са слободе, адвокати тврде да није крив

Foto: Privatna arhiva

Prema navodima odbrane, Stojković je danas saslušan pred Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci, gde je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Advokati tvrde da je njihov branjenik u potpunosti postupao po sudskim odlukama i da krivično delo za koje se sumnjiči ne postoji.

Saopštenje advokata Radivoja Stojkovića, Nikole Bokana i Borislava Šušnjara, povodom njegovog klijenta prenosimo u celosti:

"Radivoje je danas saslušan pred Osnovnim javnim tužiocem u Bačkoj Palanci, gde je negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret. Radivoje je u celosti postupao po odlukama koje su naložene od strane suda, te evidentno je da krivično delo koje mu se stavlja na teret i ne postoji. Očigledno je da je nekolicina zaposlenih izvršenjem krivičnog dela samovlašća uzela za pravo da sama organizuje održavanje nastave, ali je nesporno da je na taj način uzurpirala rad Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" i nastavnika koji su držali nastavu.

Tužilac je podneo predlog za određivanje pritvora, kao najrigorozniju i drakonsku meru za gospodina Stojkovića, ali je osnovni sud u Novom Sadu doneo odluku kojom je odbio predlog za određivanje pritvora i dozvolio da se RS brani sa slobode, uz meru zabrane prilaska i sastajanja sa navodno oštećenima i Gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj".

Kao advokat u ovom postupku ne bih se bavio bilo kakvom političkom konotacijom koja ima veze s predmetom, ali napominjem da je moj branjenik radio sve po zakonu, da nije izvršio krivično delo koje mu stavljaju na teret i da će tokom ovog postupka to dokazati.

Srdačno,

Odbrana gospodina Stojkovića,

advokati Nikola Bokan i Borislav Šušnjar"

Podsetimo, Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci zatražilo je određivanje pritvora za Radivoja Stojkovića, direktora Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu. Stojković je uhapšen u sredu, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 48 časova, a potom je saslušan u tužilaštvu. Tužilaštvo je predložilo pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i mogućnosti ometanja postupka uticajem na svedoke. Stojković se sumnjiči da je, kao odgovorno lice, odbio da izvrši pravnosnažne sudske odluke koje se odnose na četvoro profesora gimnazije, čime im je, prema navodima tužilaštva, onemogućio da nesmetano obavljaju posao i drže nastavu. Tužilaštvo je najavilo da će prikupiti dokaze i preduzeti potrebne radnje radi donošenja javnotužilačke odluke.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem
Svet

0 0

RUSKI ŠLEM BUDUĆNOSTI: Dronove obara ugrizom i glasom, ali stručnjaci upozoravaju na jedan veliki problem

RUSKI pronalazači osmislili su sistem za odbranu od ukrajinskih dronova koji se montira na vojni šlem ili kacigu, a oružjem bi moglo da se upravlja bez upotrebe ruku – ugrizom za usnik ili glasovnom naredbom. Kako piše nemački Bild, reč je o rešenju opisanom u novom ruskom patentu, ali zasad nema dokaza da je sistem uspešno testiran ili da se koristi u ruskoj vojsci.

29. 10. 2026. u 10:54

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!

Kakva bomba! Selektor Srbije dobija jednog od najboljih igrača današnjice!