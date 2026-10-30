VIKTOR ORBAN SUTRA U SRBIJI: Dolazi u kuću Vučićevog oca, tamo ga čeka lider srpske opozicije
LIDER srpske opozicije Aleksandar Vučić, najavio je da će se sutra, u Beogradu, sastati sa liderom mađarske opozicije Viktorom Orbanom.
- Još se nadaju da ću da pobegnem. Niko iz šire porodice moje nije napustio zemlju. Niko iz moje porodice. Nikada ništa ukrao nisam. Da li će da me gone zbog politike, nemam problem. Nisam nijednu dnevnicu uzeo. Ručkove sam plaćao preko stranke i sam. Sutra mi stiže Viktor Orban u privatnu posetu. Čekam ga u očevoj kući! - istakao je Vučić.
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