Fudbal

Prvak Evrope baca "petarde": Het-trik za novu pobedu Svetaca! (VIDEO)

Слободан Стошић
Slobodan Stošić

30. 10. 2026. u 23:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras u gostima Avr rezultatom 5:1 u francuskom prvenstvu.

Првак Европе баца петарде: Хет-трик за нову победу Светаца! (ВИДЕО)

AP Photo/Teresa Suarez

Het-trik za PSŽ postigao je Ašraf Hakimi golovima u 28, 55. i 69. minutu.

Osim marokanskog reprezentativca, u strelce su se upisali još i Mika Gods u 26. i Seni Majulu u 62. minutu. Počasni pogodak za domaćina postigao je Džoš Maja u 18. minutu.

PSŽ je lider na tabeli francuskog prvenstva sa 20 bodova, dok je Avr na poslednjem, 18. mestu sa dva poena.

U narednom kolu, PSŽ će dočekati Trou, a Avr će ponovo igrati na svom terenu, ovog puta protiv Lorijena.

Nica je deklasirala Ren sa 5:2, dok je Lil savladao Lans sa 1:0. Jedini gol za "doge" postigao je Olivije Žiru, 41-godišnji napadač domaćina.

Lil je drugoplasiran sa 18 bodova, Ren je pao na treće mesto uz dva boda manje. Nica je sedma sa 14, a Lans osmi na tabeli i sakupio je 13 bodova. 

Standings provided by Sofascore

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu