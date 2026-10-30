Prvak Evrope baca "petarde": Het-trik za novu pobedu Svetaca! (VIDEO)
Fudbaleri Pari Sen Žermena pobedili su večeras u gostima Avr rezultatom 5:1 u francuskom prvenstvu.
Het-trik za PSŽ postigao je Ašraf Hakimi golovima u 28, 55. i 69. minutu.
Osim marokanskog reprezentativca, u strelce su se upisali još i Mika Gods u 26. i Seni Majulu u 62. minutu. Počasni pogodak za domaćina postigao je Džoš Maja u 18. minutu.
PSŽ je lider na tabeli francuskog prvenstva sa 20 bodova, dok je Avr na poslednjem, 18. mestu sa dva poena.
U narednom kolu, PSŽ će dočekati Trou, a Avr će ponovo igrati na svom terenu, ovog puta protiv Lorijena.
Nica je deklasirala Ren sa 5:2, dok je Lil savladao Lans sa 1:0. Jedini gol za "doge" postigao je Olivije Žiru, 41-godišnji napadač domaćina.
Lil je drugoplasiran sa 18 bodova, Ren je pao na treće mesto uz dva boda manje. Nica je sedma sa 14, a Lans osmi na tabeli i sakupio je 13 bodova.
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