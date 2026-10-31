DANAS SAHRANA TERORISTE - NAPADAČA NA AMBASADU IZRAELA: Rođaci preuzeli Darijevo telo
ROĐACI Darija N. (18), koji je usmrćen prilikom napada na Ambasadu Izraela, preuzeli su juče njegovo telo u Beogradu i on bi danas trebalo da bude sahranjen na mesnom groblju u Beloj Reci, kod Šapca.
Njegovi poznanici tvrde da ništa nije ukazivalo na to šta će učiniti, jer je u utorak, kada su majka i očuh prijavili njegov nestanak, trebalo da odu kod rođaka na proslavu Svete Petke, a onda su sutradan čuli da je ubijen kada je sa dva noža u ruci nasrnuo po žandarma ispred diplomatskog predstavništva na Dedinju.
Pojedini rođaci odmah su izjavili da se kao porodica ograđuju od terorizma i njegovog postupka, kao i da nikome nije govorio šta smera.
Neko ga je usmeravao?
VRBOVALI su ga u Nemačkoj, dok je bio kod oca, ako se to tamo desilo kao što sad kažu. Dario je bio mirno i povučeno dete. Naivan je bio. On nije znao da se snalazi ni u Šapcu, a kamoli u Beogradu. Neko je morao da ga usmerava i navodi - rekla je novinarima njegova prabaka.kst
Rastao je, kažu, kao dete razvedenih roditelja, ali očuh i majka su mu bili posvećeni, kao i ostaloj deci. Isto kao i otac, kod koga je boravio dok ga nisu deportovali iz Nemačke i koji takođe nije ni slutio da će njegov sin pokušati da upadne u jedan izraelski restoran.
Iz kuće ove porodice u Beloj Reci danima se čuju jauci. Za majku Ginu, kažu da je žena za primer, kao i za njenog muža, koji slove za divne, časne i veri pravoslavnoj posvećene ljude.
- Bilo im je milo što je i Dario sa njima, koji je, kao dečak, i sam voleo sve pravoslavne običaje. Ni sanjali nisu, kako kažu, kakvo će ih je zlo i tuga zadesiti. Za Ginu nema utehe, jer vaspitavala ga je, kao i drugo dvoje dece, najbolje što ume. I niko se nikad u selu nije požalio na Darija. Nikoga nikad nije ni popreko pogledao.
Šta se promenilo u glavi ovog mladića, pitaju se meštani i nagađaju da je možda pao pod uticaj nekog sa društvenih mreža ili autora nekih knjiga, koje mu je, možda, neko u Nemačkoj dao:
- Sigurno je da ovo što je učinio nije poneo ni iz kuće, ni iz familije.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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