LIDER opozicije Aleksandar Vučić gostuje na Informer televiziji.

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Gostovanje Aleksandra Vučića

- Večeras mi je teško da govorim. Negde oko 8.15 počeli su da se slivaju prvi rezultati. Već do pola 9 imali smo prebrojanih 700, 800 hiljada glasova. Od četiri miliona i trista i nešto. Tu su stvari stajale relativno u redu, nisam bio presrećan. Kad su počele da stižu veće sredine... već sam u 9.15 mogao da kažem ko je pobednik. Pozvao sam najbliže saradnile, rekao sam im, idem da priznam izborni poraz. Morate da naučite da gubite, da se ne unizite u porazu, ne uzvisite u pobedu. Da čestitate pobednicima i sve sam to uradio. Čini mi se da smo time spasili stabilnost. Nisam znao da su dali po 10.000 dinara svakome imali najveće timove. Brdo para se slilo protiv nas - kaže Vučić.

- Oni žele samo da unište. Da sam pobedio, molio bih organe da ne vrđe presiju, da ne maltretiraju nigde nikoga. Ništa nisu uradili, nisu imali ni konsultacije. Nigde nisu odgovorili na komentare. Uđu u studio, izdeklamuju šta ih je KOminterna naučila. Ti nas nešto da pitaš? Nas ne sme niko ništa da pita. Mi smo Plenum, Kominterna. To nije bilo ni 1945. Srušili su nam vladavinu prava za 5 dana. Pozivajući se na pravnu državu i institucije. Nijedna instuticja ne postoji. Pojave se troje, četvore, viču: "Ovaj da je podneo ostavku, onaj..." Što vršiš pritisak? Zna se kako se to radi. Što to radite ljudi? Sazovite skupštinu za 5 dana, promenite koga hoćete. Ne možete da menjate sudije, tužioce, imaju svoj mandat koji traje određeno vreme. Sve ostalo možete da uradite. Nemojte da progonite ljude . kaže Vučić.

Policija upala u prostorije SNS u Sremskoj Mitrovici

- U Sremsku Mitrovicu upala je policija u prostorije SNS. Niste iali gde to da čujete. Zato što je tamo bio kol centar. Gledaju mučenici spiskove. Radili kampanju od vrata do vrata. U isto vreme, selo Deronje, to je nekog instrumenta truba, violina... po tome poznati. Po prijavi nekoga, a po nalogu opštinskog javnog tužioca... svaki denuncijenti prijavili da naši ljudi iz neke zgrade pored MZ iznose kese sa nekim materijalom. Policija, dolazi, maltretira ljude, otvorite kese, a u kesama, naše žene divne spremale bile kolače, pite i punjene paprike za izbornu noć i došle da sklone.

O upadu policije u Niš televiziju:

- Luka Avramović, 19 godina, sa puškom ulazio tu... on je momak bio sa stativom i fotoapartom koji stručnjaci izu policije nisu mogli da razlikuju od mitraljeza. Hapsite dete pred ocem. Hapsite sina pred ocem jer je imao kameru i stativ, jer je to SL tražila. Držim u tom trenutku Izvršmi odbor, nemam sve detaljem šalje mi Ana poruku šta se zbiva. Javlja se žena Bojanova, bila tu, na sednici. Ja pričam o svemu ovome, žena sluša, zna... U kuću mu prebrojavaju dinar po dinar. Nije ih sramota. Našli su 80.000 dinara. Dobili su nalog opštinskog javnog tužioca, ne postoji reč kojom bih ovo okarakterisao.

RTS pozvao lice sa crvene međunarodne poternice!

- Pozvali su lice koje je na crvenoj listi - Aleksandra Radića - crvena međunarodna poternica. RTS promovisalo begunca sa crvene međunarodne poternice - rekao je Vučić.

O hapšenju direktora Zmaj Jovine gimnazije

- Da uhapsite Radivoja Stojkovića što se nije dogodoilo 40 godina. Upadaju na slave, kreče murale Petru Cetinjskom. Ćaci je Jevrejin kojem treba staviti žutu traku. Da znate kakva je teroristička diktatura uvedena. Nešto mie je još gore bilo... Vukašin, dete iz Novog Sada - ono mrtvo hladno kaže: "Mnogo sam srećan, ovaj pritvor za njega je rezultat naše politike". Sine, srećan si jer je nečiji otac, sin, ni zbog čega zadržam iza rešetaka. Unizio si mu život. To je morala da bude kazna za čoveka koji je vernik, služio školi, deci. Kažnjen je zato što nije želeo da dozvoli Čankovoj prvoj ženi da unosi politiku. Kažnjen jer je štitio Ustav koji se njima ne dopada. Po Ustavu je ajsno da nemate pravo da se bavite politikom u školama - rekao je Vučić.

Fabrike nam već odlaze:

- Skupilo se u meni ovih dana da se suzdržium.. Tri fabrike su najavile odlazak u pet dana. Zbog opšte nesigurnosti. Ko će da trpi revolcuonarne sudove, tužilaštva. Biznismeni znaju i osećaju to. Žene u Valjevu plaču - rekao je Vučić.