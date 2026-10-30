Evo zašto Zvezda gazi: Nvora slavio koš crveno-belih pre Karterovog šuta (VIDEO)

CRVENA zvezda je razbila Bajern iz Minhena, a kakva atmosfera vlada u crveno-belom taboru najbolje se moglo da se vidi po potezu sa kraja utakmice.

Foto: Printskrin/X/@kkcrvenazvezda

Džordan Nvora je uposlio Tajsona Kartera koji je bio sam u desnom korneru. Pre nego što je Amerikanac uputio šut ka košu, krilni igrač Beograđa se okrenuo i počeo da slavi.

When you trust your teammate so much that you start celebrating the three-pointer before even seeing if it goes in! 🔥 @JordanNwora 🫱🏻‍🫲🏼 Tyson Carter #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/VwxnGEladV — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 29, 2026

Karter je zaslužio poverenje kod navijača i saigrača, s obzirom na to da u poslednje dve evroligaške utakmice trojke šutirao 10/16.

Zvezda se nalazi u veoma dobroj formi. U najelitnijem takmičenju ima učinak 6-3, a u poslednjih sedam utakmica ostvarila je šest pobeda.

Ipak, može se reći da sad kreću pravi izazovi za crveno-bele. U narednih osam utakmica, čak sedam igraju u gostima. Jedino Virtus dolazi u Beograd 24. novembra.

Džordan Nvora i Tajson Karter su u pobedi protiv Bajerna (103:73) postigli po 14 poena i jedni su od najzaslužnijih za ubedljiv trijumf.

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