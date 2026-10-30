Evo zašto Zvezda gazi: Nvora slavio koš crveno-belih pre Karterovog šuta (VIDEO)
CRVENA zvezda je razbila Bajern iz Minhena, a kakva atmosfera vlada u crveno-belom taboru najbolje se moglo da se vidi po potezu sa kraja utakmice.
Džordan Nvora je uposlio Tajsona Kartera koji je bio sam u desnom korneru. Pre nego što je Amerikanac uputio šut ka košu, krilni igrač Beograđa se okrenuo i počeo da slavi.
Karter je zaslužio poverenje kod navijača i saigrača, s obzirom na to da u poslednje dve evroligaške utakmice trojke šutirao 10/16.
Zvezda se nalazi u veoma dobroj formi. U najelitnijem takmičenju ima učinak 6-3, a u poslednjih sedam utakmica ostvarila je šest pobeda.
Ipak, može se reći da sad kreću pravi izazovi za crveno-bele. U narednih osam utakmica, čak sedam igraju u gostima. Jedino Virtus dolazi u Beograd 24. novembra.
Džordan Nvora i Tajson Karter su u pobedi protiv Bajerna (103:73) postigli po 14 poena i jedni su od najzaslužnijih za ubedljiv trijumf.
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