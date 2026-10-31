Svet

BOMBASTIČNI DETALJI DRŽAVNOG UDARA U POLJSKOJ: Premijer naredio interventnoj policiji da juriša na zgradu Ustavnog suda (VIDEO)

Али Рзави

31. 10. 2026. u 00:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SUDIJA Ana Korvin-Pjotrovska suspendovala je predsednika suda Bogdana Švenćkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanjskog, ispred zgrade suda nalazi se policija, dok je predsednik Karol Navrocki prekinuo posetu inostranstvu i vraća se u zemlju.

БОМБАСТИЧНИ ДЕТАЉИ ДРЖАВНОГ УДАРА У ПОЉСКОЈ: Премијер наредио интервентној полицији да јуриша на зграду Уставног суда (ВИДЕО)

tousi tv/printscreen/youtube

U petak uveče sudija Ana Korvin-Pjotrovska, koju je izabrala aktuelna parlamentarna većina, donela je odluke o jednomesečnoj suspenziji sa obavljanja službenih dužnosti predsednika Ustavnog suda Bogdana Švenćkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanjskog.

Kao sudija sa najdužim stažom, Korvin-Pjotrovska preuzela je rukovođenje Ustavnim sudom, pozivajući se na propise o zameni predsednika suda, kao i na član 130. Zakona o uređenju opštih sudova, prenosi poljska TV Republika.

Kao obrazloženje navela je, između ostalog, sprečavanje sudija izabranih u Sejmu da učestvuju u donošenju sudskih odluka i blokiranje rada Generalne skupštine Ustavnog suda.

Varšavska policijska uprava malopre saopštila je da policajci nisu ulazili u zgradu. Došlo je do incidenata, uključujući bacanje predmeta i hapšenje osoba koje su neovlašćeno ušle u kompleks. Švenćkovskom i Sohanjskom nije dozvoljen ulazak u zgradu.

Predsednik Poljske Karol Navrocki prekinuo je putovanje u Senegal. „U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Vraćam se“, napisao je na društvenoj mreži Iks.

Navodno je premijer Poljske Donald Tusk kasnije naredio da interventna policija preuzme zgradu suda.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič Za dom spremni - Jednoglasna odluka
Region

0 0

RIJEKA PRESEKLA: Zabranili ustaški poklič "Za dom spremni" - Jednoglasna odluka

GRADSKO veće Rijeke jednoglasno je usvojilo zabranu veličanja fašizma i ustaštva na javnim mestima: „Zabranjuje se na svim gradskim površinama, nekretninama i pokretninama kojima upravlja Grad Rijeka isticanje ili promicanje simbola, obeležja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava fašizam, nacizam, ustaštvo, uključujući i ustaški poklič 'Za dom spremni', kao i svaki oblik nacionalne, rasne ili verske mržnje i netrpeljivosti”.

30. 10. 2026. u 09:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN ŠTEDNJE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu

SVETSKI DAN ŠTEDNjE: Kako pametnim navikama čuvamo i novčanik i planetu