BOMBASTIČNI DETALJI DRŽAVNOG UDARA U POLJSKOJ: Premijer naredio interventnoj policiji da juriša na zgradu Ustavnog suda (VIDEO)
SUDIJA Ana Korvin-Pjotrovska suspendovala je predsednika suda Bogdana Švenćkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanjskog, ispred zgrade suda nalazi se policija, dok je predsednik Karol Navrocki prekinuo posetu inostranstvu i vraća se u zemlju.
U petak uveče sudija Ana Korvin-Pjotrovska, koju je izabrala aktuelna parlamentarna većina, donela je odluke o jednomesečnoj suspenziji sa obavljanja službenih dužnosti predsednika Ustavnog suda Bogdana Švenćkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanjskog.
Kao sudija sa najdužim stažom, Korvin-Pjotrovska preuzela je rukovođenje Ustavnim sudom, pozivajući se na propise o zameni predsednika suda, kao i na član 130. Zakona o uređenju opštih sudova, prenosi poljska TV Republika.
Kao obrazloženje navela je, između ostalog, sprečavanje sudija izabranih u Sejmu da učestvuju u donošenju sudskih odluka i blokiranje rada Generalne skupštine Ustavnog suda.
Varšavska policijska uprava malopre saopštila je da policajci nisu ulazili u zgradu. Došlo je do incidenata, uključujući bacanje predmeta i hapšenje osoba koje su neovlašćeno ušle u kompleks. Švenćkovskom i Sohanjskom nije dozvoljen ulazak u zgradu.
Predsednik Poljske Karol Navrocki prekinuo je putovanje u Senegal. „U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Vraćam se“, napisao je na društvenoj mreži Iks.
Navodno je premijer Poljske Donald Tusk kasnije naredio da interventna policija preuzme zgradu suda.
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