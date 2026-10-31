BOMBASTIČNI DETALJI DRŽAVNOG UDARA U POLJSKOJ: Premijer naredio interventnoj policiji da juriša na zgradu Ustavnog suda (VIDEO)

SUDIJA Ana Korvin-Pjotrovska suspendovala je predsednika suda Bogdana Švenćkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanjskog, ispred zgrade suda nalazi se policija, dok je predsednik Karol Navrocki prekinuo posetu inostranstvu i vraća se u zemlju.

tousi tv/printscreen/youtube

U petak uveče sudija Ana Korvin-Pjotrovska, koju je izabrala aktuelna parlamentarna većina, donela je odluke o jednomesečnoj suspenziji sa obavljanja službenih dužnosti predsednika Ustavnog suda Bogdana Švenćkovskog i potpredsednika Bartlomeja Sohanjskog.

Kao sudija sa najdužim stažom, Korvin-Pjotrovska preuzela je rukovođenje Ustavnim sudom, pozivajući se na propise o zameni predsednika suda, kao i na član 130. Zakona o uređenju opštih sudova, prenosi poljska TV Republika.

Kao obrazloženje navela je, između ostalog, sprečavanje sudija izabranih u Sejmu da učestvuju u donošenju sudskih odluka i blokiranje rada Generalne skupštine Ustavnog suda.

Varšavska policijska uprava malopre saopštila je da policajci nisu ulazili u zgradu. Došlo je do incidenata, uključujući bacanje predmeta i hapšenje osoba koje su neovlašćeno ušle u kompleks. Švenćkovskom i Sohanjskom nije dozvoljen ulazak u zgradu.

Predsednik Poljske Karol Navrocki prekinuo je putovanje u Senegal. „U ovakvom trenutku predsednik mora da bude u Poljskoj. Vraćam se“, napisao je na društvenoj mreži Iks.

Navodno je premijer Poljske Donald Tusk kasnije naredio da interventna policija preuzme zgradu suda.

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