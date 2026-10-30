Politika

POČELI SUKOBI: Studenti ljuti na one koji bi da prisvoje njihove uspehe

В.Н.

30. 10. 2026. u 19:35

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

KAKO to često biva, kad se vlast promeni kreću sukobi - ko je šta zaslužio i zašto je onaj što nije zaslužio dobio išta.

ПОЧЕЛИ СУКОБИ: Студенти љути на оне који би да присвоје њихове успехе

Foto: N.Karlić

Krenuli su sukobi - studenti ljuti na one koji bi da prisvoje njihove zasluge i uspehe.

Foto: Printskrin

Objava studenata

Nagoveštava se, da, ukoliko do nezadovoljstva većeg dođe, kreće organizovanje zborova.

Foto: Printskrin

Objava studenata

Ko to preotima zasluge?

Foto: Printskrin

Objava studenata

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUD ODBIO PREDLOG ZA PRITVOR DIREKTORA JOVINE GIMNAZIJE: Stojković se brani sa slobode, advokati tvrde da nije kriv
Politika

0 0

SUD ODBIO PREDLOG ZA PRITVOR DIREKTORA JOVINE GIMNAZIJE: Stojković se brani sa slobode, advokati tvrde da nije kriv

U OSNOVNOM sudu u Novom Sadu danas je održano ročište povodom predloga tužilaštva za određivanje pritvora Radivoju Stojkoviću, direktoru Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj". Sud je odbio predlog tužilaštva za određivanje pritvora i omogućio Stojkoviću da se brani sa slobode, saopštili su njegovi advokati, Nikola Bokan i Borislav Šušnjar.

30. 10. 2026. u 19:20

Politika
Tenis
Fudbal
UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad

UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Poslednji trenuci leta kod Brčkog - Snimljen stravičan pad