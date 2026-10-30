POČELI SUKOBI: Studenti ljuti na one koji bi da prisvoje njihove uspehe

KAKO to često biva, kad se vlast promeni kreću sukobi - ko je šta zaslužio i zašto je onaj što nije zaslužio dobio išta.

Foto: N.Karlić

Krenuli su sukobi - studenti ljuti na one koji bi da prisvoje njihove zasluge i uspehe.

Foto: Printskrin Objava studenata

Nagoveštava se, da, ukoliko do nezadovoljstva većeg dođe, kreće organizovanje zborova.

Foto: Printskrin Objava studenata

Ko to preotima zasluge?

Foto: Printskrin Objava studenata