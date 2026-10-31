MEŠTANI SAMI PRAVE JEZERO: U selu Hajdučica, kod Plandišta, od zapuštene gudure stvaraju ambijent za izlete (FOTO)
STANOVNICI sela Hajdučica, u južnobanatskoj opštini Plandište, rešili su da na kraju svog sela naprave malo veštačko jezero, kako bi stvorili prijatan ambijent za šetanje, pecanje i organizovanje izleta.
U realizaciju tog veoma značajnog projekta za ovo selo od oko 800 stanovnika, uključeni su: Lovačko udruženje „Vidra“, Ribolovačko udruženje „Keder“, Mesna zajednica Hajdučica, seoska škola koja ima ribolovačku sekciju, kao i Crveni krst, koji u tom mestu ima svoj kamp.
-Namera nam je da postojeću guduru, koja se nalazi ispred pašnjaka, preuredimo u jedno lepo jezero, koje će služiti za rekreaciju svih meštana, kao i drugih ljudi dobrih namera. Planiramo da zajedničkim snagama guduru produbimo, napunimo vodom i poribimo, a potom da oko jezera napravimo stazu za šetanje, da postavimo klupe, letnjikovac i roštilj – navode iz Mesne zajednice Hajdučica.
Za to će im, međutim, biti potrebna finansijska pomoć ljudi dobre volje, te pozivaju i svoju dijasporu da aktivno učestvuje u stvaranju ove nove seoske oaze.
-Svaka pomoć ljudi koji su ovde, kao i onih iz inostranstva, je dobrodošla, pogotovo što sve ovo radimo u interesu svih meštana. Imamo lepu, plemenitu i dobru nameru, koja dugi niz godina može da živi i da služi svojoj nameni, ukoliko taj budući ambijent budemo održavali na odgovarajući način i poštovali pravila – ističu u Mesnoj zajednici, uz napomenu da će tim projektom rešiti i dugogodišnji problem bacanja otpada na toj lokaciji.
Mesna zajednica posebnu zahvalnost duguje Opštini Plandište, jer je prepoznala važnost te njihove inicijative i ustupila im pomenutu guduru na korišćenje.
Hajdučica je, inače, selo sa pretežno slovačkim stanovništvom. Najpoznatije je po svom dvorcu, starom 120 godina, koji je pripadao porodici Dunđerski. U njemu su svojevremeno boravili i Laza Kostić i Lenka Dunđerski, zbog čega su baš tu, u autentičnom ambijentu, snimane scene Šotrine serije i filma „Santa Maria della Salute“. Taj dvorski kompleks ima svoje veštačko jezerce, ali je ono već dugo u privatnom vlasništvu, a i potpuno je zapušteno.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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